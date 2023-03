Laut einer Umfrage sind Familien, die sich vegan ernähren, gesellschaftlichen Anfeindungen ausgesetzt. Die meisten betroffenen Eltern beschrieben, dass ihnen vorgeworfen werde, die Gesundheit ihrer Kinder zu schädigen. Vegane Kinderernährung wird kontrovers gesehen. Die Academy of Nutrition and Dietetics in den USA ist allerdings der Auffassung, dass eine gesunde vegane Ernährung auch in Schwangerschaft, Stillzeit und Kleinkindalter möglich sei.