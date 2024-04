Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hauptstadt Palma ist schick und teuer geworden. Doch der Linienbus bringt einen in wenigen Minuten in eine Welt, in der es weit weniger sorgenfrei zugeht. Ein Rundgang durch das Einwandererviertel Son Gotleu.

Wenn Llorenç Coll über die Straßen von Palmas Viertel Son Gotleu läuft, grüßen ihn zahlreiche Menschen. Hier die Mutter mit Kopftuch und Kind an der Hand, dort die Frau mit Maske