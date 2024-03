Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Israel fordert vehement die Auflösung des Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen. Aber Millionen Menschen sind auf die UNRWA angewiesen. Aus Jerusalem und Amman berichten Felix Wellisch und Serena Bilanceri

Es sieht nicht so aus, aber all das gehört zu Jerusalem“, sagt Ramsi und deutet von seinem Computerladen die Häuserschlucht in Shu’afat hinauf. Oben, am Ende der Straße, ist die