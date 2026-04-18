Im Nürnberger Land wurden Zigarettenautomaten zu Kunstautomaten umfunktioniert: kleine Kunstwerke statt Tabak. Nur was genau ist da drin?

Von Jochen Müssig

Mit fünf Euro ist man dabei: Einmal ziehen und schon kommt ein Kunstwerk lokaler Künstler heraus, wenn man an einem der fünf Kunstautomaten im Nürnberger Land zu Werke geht. Die Stücke sind so klein, dass sie in einer Zigarettenschachtel Platz finden würden, und so kreativ gestaltet, dass es manche Sammler wie Raucher immer wieder zum Automaten zieht.

Begonnen hat alles mit Corona: Während der Pandemie sollten die Kunstautomaten den Künstlern der Region eine Möglichkeit bieten, trotz Einschränkungen auszustellen. Und die Kunden hatten Zugang zu den Automaten, rund um die Uhr. Aus einer Art Notlösung entwickelte sich ein Kulturprojekt, das auch ohne Restriktionen funktioniert und das Kunst auf eine neue, originelle Art zugänglich macht. Ute Plank – „in Nürnberg geboren, aber schon immer Hersbruckerin“ – hatte zusammen mit drei weiteren Künstlerinnen die Idee: „Wir suchten alle nach Möglichkeiten, um Kunst ohne Begegnung sichtbar zu machen.“

Die 59-Jährige – „Ich habe noch nie im Leben auch nur eine einzige Zigarette geraucht“ – bestückt in Hersbruck jeden Automatenschacht mit zehn Unikaten von verschiedenen Kunstschaffenden. Am Automaten sieht man, welches Kunstwerk sich in welchem Fach verbirgt. Nur in einem Schacht wartet eine Überraschung – ganz bewusst als Spielchen mit der Neugierde gemacht.

Werbung für unbekannte Künstler

Ute Plank hat kleine Fassadenporträts aus Hersbruck auf winzige Schieferplatten gebracht, Porträts zu Unrecht vergessener Künstlerinnen als Aquarell gezeichnet sowie kleine Frauenporträts auf Keramikplättchen. Alles Unikate, und von den fünf Euro gehen jeweils vier Euro an die Künstler. „Die porträtierten Künstlerinnen begleiten mich zum Teil schon sehr lange, es kommen aber auch immer neue hinzu. Ich finde sie als Künstlerinnen inspirierend, aber auch als Frauen, die sich zu ihrer Zeit ihren Weg gebahnt haben“, sagt Ute Plank zu ihrer subjektiven Auswahl der 40 Porträts.

Darunter finden sich wenige bekannte Namen, wie etwa Niki de Saint Phalle oder Frida Kahlo, sondern mehrheitlich eher unbekannte Künstlerinnen. Beigelegt ist jeweils eine Visitenkarte, sodass die Kunden bei Gefallen wissen, wo sie vielleicht auch mal nach einem größeren Werk schauen können.

Während der Kunstautomat in Hersbruck, eine von 240 Cittaslow-Städten weltweit, mit Druck, Fotografie oder Handwerkskunst am Unteren Markt und damit mitten in der Altstadt steht, wurde der Kunstautomat in Velden außerhalb des Zentrums an der Pegnitz installiert, wo viele Spaziergänger Werke der Keramikkünstlerin Angelika Krauß und ihrer Kollegen ziehen.

Der Laufer Künstlerkreis hat seinen Automaten „artOmat“ getauft, mit prominenter Lage am Schloss. Der „AutomaRt“ in Altdorf und der „Heima(R)t Automat“ von Alfeld liegen dagegen etwas versteckt, sind jedoch, wie früher die Zigarettenautomaten, klassisch an Häuserfassaden angebracht. Alle fünf Ortschaften liegen im Nürnberger Land, nur zwischen 30 und 50 Kilometer von Nürnberg entfernt.

Franken

Anreise

Mit dem Zug von Stuttgart nach Nürnberg ohne Umsteigen, www.bahn.de.



Unterkunft

Der Grüne Baum ist ein 3-Sterne-Landhotel etwas außerhalb von Hersbruck, Fotovoltaik auf dem Dach, Regionales auf dem Teller, DZ ab 115 Euro, www.gruener-baum-kuehnhofen.de. Hotel zur Post heißt ein familiäres Mittelklassehotel mit Restaurant in Lauf an der Pegnitz, DZ ab 145 Euro, www.hotelzurpost-lauf.de.



Essen und Trinken

Waldgasthof am Letten, zwischen Nürnberg und Lauf, Küche von Sauerkraut bis Zitronengras, www.waldgasthof-am-letten.de. Michelmühle in Hersbruck, eigene Metzgerei, www.michelmuehle.de.



Aktivitäten

Die genauen Standorte der Kunstautomaten findet man unter www.urlaub.nuernberger-land.de/genuss/kunst-kultur/

kunstautomaten.

Infos zur Künstlerin:

www.uteplank.com.



Allgemein

Bayern Tourismus, www.tourismus.bayern.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.