Die CO2-Bepreisung macht klimaschädliche Brennstoffe teurer. Das schafft den Anreiz, den Verbrauch zu senken oder umzusteigen auf klimafreundliche Technik. Was gut klingt, wird von der Bevölkerung laut einer Umfrage aber mehrheitlich abgelehnt.

Die Menschen im Land verstehen die CO 2 -Bepreisung nicht. Sie schätzen die Mehrkosten völlig falsch ein, die diese Klimaschutz-Abgabe aktuell und in der Zukunft für ihren Haushalt mit sich bringt. Und die Menschen lehnen die Abgabe mit klarer Mehrheit ab. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer Studie zur Lage in Deutschland, die in dieser Woche veröffentlicht worden ist und auf eine Online-Befragung von 4800 Menschen im Januar und Februar dieses Jahres zurückgeht.

Ein Blick auf Rheinland-Pfalz zeigt: Nur 29 Prozent der Menschen im Bundesland halten die finanzielle Belastung durch die Abgabe auf das Klimagas CO 2 in den Bereichen Verkehr und Wärme (Sprit und Heizung) für akzeptabel. Der Prozentsatz zählt im Vergleich zu den anderen Flächenbundesländern sogar noch zu den Spitzenwerten – wobei die Unterschiede zwischen den „Top“-Ländern „statistisch nicht signifikant“ sind, wie der Leiter der Studie der RHEINPFALZ am SONNTAG erklärte. Im Saarland liegt die Akzeptanz für die Abgabe bei 16 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei gerade einmal elf Prozent.

Der Realitäts-Check

Die Untersuchung stammt vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Hintergrund der Umfrage: Zum Jahreswechsel 2023/2024 hat die Bundesregierung den nationalen CO 2 -Preis von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne angehoben, was sich auf die Spritpreise ebenso auswirkt wie auf den Preis von Erdgas und Heizöl. Für die Zukunft sind weitere deutliche Erhöhungen geplant. Aktuelle Prognosen besagen, dass der CO 2 -Preis 2027 bei 200 Euro liegen wird. Ausgehend von diesen beiden Werten haben die Forscher um Jan Behringer, Experte für Einkommensverteilung des Instituts, die Befragung quasi als Realitäts-Check auf die Beine gestellt.

Das Ergebnis stellt der Politik ein verheerendes Zeugnis aus: Laut Studie gaben rund drei Viertel der Befragten an, sich „weniger gut“ oder „gar nicht“ über den CO 2 -Preis informiert zu fühlen. Aus den Daten geht außerdem hervor, dass den Menschen in Deutschland „weder die Höhe der aktuellen noch der zukünftigen finanziellen Belastung ihres Haushalts durch den CO 2 -Preis bewusst ist“. Konkret zeigt sich das so: Die Menschen halten die aktuellen finanziellen Folgen für drastischer, als sie tatsächlich ausfallen, sind aber blauäugig mit Blick darauf, was in Zukunft auf sie zukommen wird.

Das Heizen mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas wird teurer werden. Um wieviel es teurer wird, das schätzen viele Menschen falsch ein. Foto: Peter Kneffel/dpa

2027: Gut 850 Euro Mehrkosten

Die aktuellen durchschnittlichen Kosten für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr werden jedenfalls deutlich überschätzt (tatsächliche Kosten: 192 Euro, von den Befragten geschätzte Kosten 396 Euro). Die zukünftigen jährlichen Kosten im Jahr 2027 dagegen werden im Durchschnitt stark unterschätzt (tatsächliche Kosten im Schnitt: 853 Euro, von den Befragten geschätzte Kosten: 564 Euro).

