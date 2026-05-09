Fussball RHEINPFALZ Plus Artikel U21 des 1. FC Kaiserslautern siegt souverän und hält FK Pirmasens in der Oberliga auf Distanz

„Wir haben nun 24 Spiele in Folge nicht verloren“, sagt Alexander Bugera, Coach der U21 des FCK.
»Wir haben nun 24 Spiele in Folge nicht verloren«, sagt Alexander Bugera, Coach der U21 des FCK.

Nach dem 3:1 in Engers behält die U21 des 1. FC Kaiserslautern drei Punkte Vorsprung auf den FK Pirmasens. Trainer Bugera rechnet aber mit einem spannenden Oberliga-Finale.

Die viertletzte Hürde auf dem Weg zum Regionalliga-Aufstieg hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern souverän genommen. Beim heimstarken FV Engers setzte sich das Oberliga-Team von Trainer Alexander Bugera souverän mit 3:1 (2:1) durch und verteidigt seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den FK Pirmasens. „Wenn du drei Spieltage vor Schluss da oben stehst, möchtest du das natürlich verteidigen“, blickte Bugera auf das Restprogramm, das für sein Team bereits am Dienstag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten TuS Koblenz einen weiteren dicken Brocken bereithält.

Im Engerser Stadion am Wasserturm musste der gut aufgelegte FCK vor 354 Zuschauern harten Widerstand überwinden. Die Gastgeber, für die es höchstens noch um die Endplatzierung zwischen Rang drei und fünf geht, stemmten sich den spielerisch überlegenen Lauterern mit Leidenschaft, Körperlichkeit und Kampfgeist entgegen. 25 Minuten dauerte es, bis der FCK die erste Lücke fand. Mittelstürmer Chinedu Chukwukelu zirkelte den Ball vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel zum 0:1 (26.). Vor dem 0:2 tanzte Kian Scheer den Engerser Innenverteidiger Paul Bermel vor dem Strafraum aus und traf platziert ins lange Eck (38).

Mehr zum Thema

In Weiß die Vorbereiter der beiden FKP-Tore: Eliakim Kukanda (Nummer 37) und Luka Dimitrijevic.
Fußball

RHEINPFALZ Plus Artikel
FK Pirmasens: Der straffe Zeitplan von Matchwinner Wiltz

Ein paar knifflige Situationen

Doch die Engerser zeigten Widerstandskraft und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Kapitän Chris Meinert schlug den Ball aus der eigenen Hälfte hoch nach vorn, Nils Wambach legte per Kopf auf und Louis Klapperich vollendete aus kurzer Distanz zum 1:2-Pausenstand (42.). „Der Gegentreffer mit der ersten Chance war natürlich ärgerlich“, stellte Bugera fest, „aber insgesamt haben wir schon in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und viele Torchancen herausgearbeitet.“

Beeindruckende Serie

In Durchgang zwei musste der FCK zunächst die eine oder andere knifflige Situation überstehen, so schlenzte der Engerser Ayman Ed-Daoudi den Ball mit links knapp am rechten Pfosten vorbei (51.), doch die besseren Chancen hatten weiter die Gäste. Chukwukelu setzte freistehend einen Kopfball aus acht Metern knapp übers Tor (55.), dann traf Lauterns Topscorer Shawn Blum die Latte (62.). Das aufwendige Engerser Spiel verlangte seinen Tribut, allmählich ließen Kraft und Konzentration bei den Gastgebern nach. So nutzte Owen Gibs einen hohen Ballgewinn zum 1:3 (67.).

„Wir haben nun 24 Spiele in Folge nicht verloren“, verwies FCK-Coach Bugera auf die imponierende Erfolgsserie seines Teams. „Aber es wird spannend bleiben bis zum Schluss.“

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Kaiserslautern FK Pirmasens Alexander Bugera FV Engers TuS Koblenz Alle Themen
Der Newsletter wird jeden Freitag verschickt.

Noch mehr FCK gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter und dem Podcast Lautre!

Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden
Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x