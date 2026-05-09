Nach dem 3:1 in Engers behält die U21 des 1. FC Kaiserslautern drei Punkte Vorsprung auf den FK Pirmasens. Trainer Bugera rechnet aber mit einem spannenden Oberliga-Finale.

Die viertletzte Hürde auf dem Weg zum Regionalliga-Aufstieg hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern souverän genommen. Beim heimstarken FV Engers setzte sich das Oberliga-Team von Trainer Alexander Bugera souverän mit 3:1 (2:1) durch und verteidigt seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den FK Pirmasens. „Wenn du drei Spieltage vor Schluss da oben stehst, möchtest du das natürlich verteidigen“, blickte Bugera auf das Restprogramm, das für sein Team bereits am Dienstag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten TuS Koblenz einen weiteren dicken Brocken bereithält.

Im Engerser Stadion am Wasserturm musste der gut aufgelegte FCK vor 354 Zuschauern harten Widerstand überwinden. Die Gastgeber, für die es höchstens noch um die Endplatzierung zwischen Rang drei und fünf geht, stemmten sich den spielerisch überlegenen Lauterern mit Leidenschaft, Körperlichkeit und Kampfgeist entgegen. 25 Minuten dauerte es, bis der FCK die erste Lücke fand. Mittelstürmer Chinedu Chukwukelu zirkelte den Ball vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel zum 0:1 (26.). Vor dem 0:2 tanzte Kian Scheer den Engerser Innenverteidiger Paul Bermel vor dem Strafraum aus und traf platziert ins lange Eck (38).

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Ein paar knifflige Situationen

Doch die Engerser zeigten Widerstandskraft und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Kapitän Chris Meinert schlug den Ball aus der eigenen Hälfte hoch nach vorn, Nils Wambach legte per Kopf auf und Louis Klapperich vollendete aus kurzer Distanz zum 1:2-Pausenstand (42.). „Der Gegentreffer mit der ersten Chance war natürlich ärgerlich“, stellte Bugera fest, „aber insgesamt haben wir schon in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und viele Torchancen herausgearbeitet.“

Beeindruckende Serie

In Durchgang zwei musste der FCK zunächst die eine oder andere knifflige Situation überstehen, so schlenzte der Engerser Ayman Ed-Daoudi den Ball mit links knapp am rechten Pfosten vorbei (51.), doch die besseren Chancen hatten weiter die Gäste. Chukwukelu setzte freistehend einen Kopfball aus acht Metern knapp übers Tor (55.), dann traf Lauterns Topscorer Shawn Blum die Latte (62.). Das aufwendige Engerser Spiel verlangte seinen Tribut, allmählich ließen Kraft und Konzentration bei den Gastgebern nach. So nutzte Owen Gibs einen hohen Ballgewinn zum 1:3 (67.).

„Wir haben nun 24 Spiele in Folge nicht verloren“, verwies FCK-Coach Bugera auf die imponierende Erfolgsserie seines Teams. „Aber es wird spannend bleiben bis zum Schluss.“

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