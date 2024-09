Lauffaul, unsortiert, zweikampfschwach: So präsentierte sich der TuS Mechtersheim über weite Strecken der Oberliga-Partie gegen den TSV Schott Mainz. Die Gäste hatten leichtes Spiel, hätten auch höher als 6:0 (4:0) gewinnen können.

Schon in der ersten Minute gab es die erste Großchance, nachdem Everest Sulejmani weggerutscht war. Dann ließen die Gäste die junge linke Abwehrseite des TuS alt aussehen, setzen sich zweimal durch, die Querablage von Eliakim-Mbila Kukanda drückte Takero Itoi am hinteren Pfosten über die Linie (3.).

Klar unterlegen

Der TuS kam kaum aus der eigenen Hälfte und machte es dem Gast leicht, weitere Treffer zu erzielen. Kukanda scheiterte noch an TuS-Keeper Maxime Klein, doch Jost Mairose setzte den Nachschuss in die Maschen (16.). Das 0:3 besorgte Etienne Portmann vor 158 Zuschauern nach einem Doppelpass im TuS-16er (21.). Jan Just köpfte einen Freistoß zum 0:4 ein (42.). Aus 17 Metern erhöhte Daniel Bohl per Freistoß ins Tordreieck (46.), den frühen Schlusspunkt setzte Mairose nach einem Konter (57.).