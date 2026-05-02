Die Ankündigung des US-Kriegsministeriums, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, scheint zunächst Nordbayern zu treffen.

Eilmeldung am 1. Mai um kurz vor Mitternacht deutscher Zeit: US-Kriegsminister Pete Hegseth hat den Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Von wo genau, darüber gibt es zunächst keine offiziellen Angaben. Aber laut „ Washington Post“, die sich auf einen hohen Pentagon-Offiziellen beruft, ist eine US-Army-Brigade betroffen, die sich bereits in der Bundesrepublik befindet. Nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG könnte es sich um das 2. Cavalry Regiment der US-Army in Vilseck im nordbayerischen Landkreis Amberg-Sulzbach handeln.

Das Regiment ist ein „Stryker Brigade Combat Team“, eine luftverlegbare, selbstständig operierende Eingreiftruppe, die innerhalb von 96 Stunden rund um den Globus einsetzbar ist. Das Rückgrat des Regiments ist der Stryker-Radpanzer.

Plan für neues Bataillon gestutzt

Ferner soll, so die „Washington Post“, ein Armee-Bataillon für weitreichendes Präzisionsfeuer gestrichen werden, das im Laufe dieses Jahres in Deutschland hätte eingerichtet werden sollen. Trifft dies zu, dürfte es sich um die Einheit handeln, die dem 56. Feldartilleriekommando in Wiesbaden unterstellt werden sollte.

Statt wie geplant Deutschland als Standort noch zu stärken, will das Pentagon 5000 Soldaten abziehen. Foto: dpa

Die Maßnahme wäre eine deutliches Abrücken von Plänen der USA, neue strategische Fähigkeiten in Deutschland zu platzieren. Die Einrichtung des Bataillons wäre die erste dauerhafte Stationierung derart weitreichender, landgestützter US-Waffen in Deutschland seit dem Ende des Kalten Kriegs 1991. Die Einheit wäre potenziell mit HIMARS-Mehrfachraketenwerfern, Typhon Medium-Range Capability (MRC) und Long-Range Hypersonic Weapons (LRHW), also Überschallraketen, ausgestattet.

8000 Soldaten in Ramstein

Hintergrund für den mit Deutschland abgestimmten Aufbau solcher Fähigkeiten sind die Pläne der US-Army, weltweit fünf sogenannte Multi-Domain-Task-Forces (MDTF) aufzubauen. Diese bestehen aus jeweils vier Bataillonen: einem „Intelligence, Information, Cyber, Electronic Warfare and Space Battalion“, einem „Strategic Fires Battalion“, einem „Air Defense Battalion“ und einem „Brigade Support Battalion“. Zumindest das „Strategic Fires Battalion“ des zweiten der fünf MDTF sollte demnach dauerhaft in Deutschland stationiert werden.

Treffen die Aussagen im „Washington Post“-Bericht zu, wäre die Air Force in Deutschland und damit die westpfälzische Luftwaffenbasis Ramstein erst einmal nicht von dem Abzug besagter 5000 Soldaten betroffen. Derzeit sind rund 39.000 Soldaten in Deutschland stationiert, davon etwa 19.000 in Rheinland-Pfalz. Auf der Air Base Ramstein allein arbeiten 8000 Soldaten.

Pistorius wiegelt ab

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bemühte sich am Samstag um Deeskalation. „Die Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa und besonders in Deutschland ist in unserem Interesse und im Interesse der USA“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich machte er deutlich, dass die Entscheidung nicht unerwartet komme. Klar sei, dass die Nato europäischer werden müsse, um transatlantisch bleiben zu können. „Wir Europäer müssen mehr Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen“, sagte Pistorius. Deutschland sei dabei auf einem guten Weg.

Die Luftwaffenbasis im westpfälzischen Ramstein dürfte erst einmal nicht betroffen sein von den Abzugsplänen des Pentagon. Foto: Laszlo Pinter/dpa

Ein Pentagon-Sprecher in Washington sagte: „Diese Entscheidung folgt auf eine gründliche Überprüfung der Truppenpräsenz des Ministeriums in Europa und trägt den Anforderungen im Einsatzgebiet sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung.“ Gleichwohl kommt die Ankündigung am Ende einer Woche, in der eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Irankrieg den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump erzürnt hat. Merz hatte bei einem Besuch in einer Schulklasse Fragen zum Irankrieg beantwortet und gesagt, die Iraner hätten Trump gedemütigt. Zuvor hatte Merz wiederholt Aufforderungen Trumps ausgeschlagen, den Krieg der USA gegen den Iran militärisch zu unterstützen.

86.000 US-Militärs in Europa

Daraufhin hatte Trump dem deutschen Bundeskanzler zuletzt gesagt, er mache seine Sache als Kanzler schrecklich, und er solle sich besser um sein eigenes Land kümmern statt um den Iran. Ein hoher Pentagon-Offizieller sagte der „Washington Post“, Merz’ Aussagen seien „unangebracht und nicht hilfreich“. Man habe den Partnern in Europa nahegelegt, den schon länger geplanten Umbau der US-Präsenz in Ländern wie Deutschland „geschäftsmäßig“ zu behandeln. Dieser Rat sei nicht befolgt worden, „und das ist das Ergebnis“, so der namentlich nicht genannte Pentagon-Offizielle.

Das Verhältnis zwischen Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump ist derzeit angespannt. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit die Truppenstärke von damals 34.500 um 9.500 reduzieren wollen. Entsprechende Pläne wurden aber nie umgesetzt und von Nachfolger Joe Biden kassiert. Biden sorgte vielmehr in Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine für einen Aufwachs der US-Präsenz in Europa. Aktuell sind 86.000 US-Soldaten in Europa. Einer vom US-Kongress verabschiedeten Regelung zufolge darf die Präsenz des US-Militärs in Europa nicht länger als 45 Tage unter 76.000 Soldaten fallen.

Kritik von US-Ex-Militär

US-Armeegeneral a. D. Ben Hodges, von November 2014 bis Ende 2017 Kommandeur der US Army Europe, bedauert die Ankündigung des Pentagon. Gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte er am Samstag: „Diese kurzsichtige Entscheidung der Trump-Regierung wird den USA viel mehr schaden als Deutschland.“ Die Entscheidung wirke „wie kleinliche Rache“. Hogdes weiter: „Ich sehe nicht, wie das Teil einer größeren Strategie sein soll, die unsere strategische Ausrichtung verbessert oder die Absicherung unserer strategischen Interessen verbessert.“

Jack Reed, US-Senator aus Rhode Island und führender Verteidigungspolitiker der Demokraten-Partei, kritisierte die Entscheidung von Pentagonchef Hegseth scharf. Laut der Agentur AP sagte er: Der Abzug suggeriere, dass amerikanische Engagements gegenüber „unseren Alliierten von den Launen des Präsidenten abhängen“. Präsident Trump solle sofort „diese rücksichtslose Vorgehen beenden, bevor er nicht wieder gutzumachende Folgen für unsere Bündnisse und die langfristige nationale Sicherheit verursacht“.