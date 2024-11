In Japans hektischer Großstadt liegt das Epizentrum von Manga und Anime. Ein Besuch in der Heimat von Pokémon, Hello Kitty und Naruto. Von Anja Martin

Akihabara Electric Town empfängt einen mit großen Augen: Von Werbetafeln, Screens, aus Vitrinen und Regalen blicken einen Figuren mit ihren typisch vergrößerten