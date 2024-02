Die CO2-Steuer ist zum Januar 2024 um 15 Euro angehoben worden – auf nun 45 Euro pro Tonne emittiertes Kohlendioxid beim Heizen mit Öl oder Gas. Auswirkungen hat diese Verbrauchssteuer auch auf Mieter und Vermieter.

Mieter und Vermieter müssen die CO 2- Steuer für das beim Heizen anfallende Treibhausgas abführen – nach einem Stufenmodell, abhängig vom energetischen Sanierungsgrad: Je schlechter die Energiebilanz des Gebäudes, desto höher der Anteil des Vermieters an der CO 2 -Steuer.

Um sicherzugehen, dass der Vermieter die Anteile korrekt abgerechnet hat, bräuchte der Mieter allerdings Einsicht in den Energieausweis des Gebäudes – und „die allerwenigsten (Mieter, Anmerkung der Redaktion) haben sich einen Energieausweis zeigen lassen“, sagt Willibrord Zunker, stellvertretender Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landesverbands des Deutschen Mieterbunds mit Sitz in Koblenz. „Die Wohnungsnot ist so gravierend (...) dass kaum jemand auf Einsicht in den Energieausweis beharrt“, so Zunker, der die Quote der den Mietern vorgelegten Ausweise „auf maximal zehn Prozent“ schätzt.