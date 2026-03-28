Ausgerechnet Geschichten von Frauen in der Bibel sind heute hochaktuell, weil in ihnen Macht, Gewalt und Verantwortung verhandelt werden. Wieso kaum einer von ihnen weiß.

Frau Jantzen, wie kam es dazu, dass Sie sich so mit den Frauen auseinandersetzen, von denen Gottesdienstbesucher so gut wie nie hören?

Der Auslöser war die Geschichte der Hagar im biblischen Buch Genesis. Hagar ist ein dreifach diskriminierter Mensch: Sie ist eine Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, dazu eine Fremde und außerdem versklavt. Und gerade sie macht eine Gotteserfahrung und gibt ihm sogar einen Namen: „Du bist der Gott, der mich sieht.“ Hagar ist damit nicht nur der erste Mensch in der Bibel, der eine theologische Aussage macht, sie ist auch die einzige Person in der gesamten Hebräischen Bibel, von der erzählt wird, dass sie Gott beim Namen nennt. Ich habe eher zufällig entdeckt, dass genau diese zwei zentralen Sätze in der liturgischen Lesung des Werktaggottesdienstes gestrichen sind. Als hätte es sie nie gegeben. Da habe ich gedacht: Das muss ich mir systematisch anschauen.

Welche theologische Bedeutung hat es, wenn gerade solche Perspektiven von Frauen gekürzt werden – oder gar nicht vorkommen?

Zunächst muss man sagen, dass die heutige Leseordnung historisch gesehen ein Fortschritt ist. Vor der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde im katholischen Gottesdienst sehr wenig aus der Bibel gelesen. Dass biblische Erzählungen als Glaubensgeschichte vorkommen, in die man sich hineinlesen kann – das ist wichtig. Das Problem ist: Die Zuschnitte sind oft so gesetzt, dass Frauen systematisch zu Randfiguren werden. Und in Randfiguren kann man sich schlecht hineinerzählen. Es fehlen Identifikationsmöglichkeiten – nicht nur für Frauen, für die ganze Gemeinde. Zwar wird für die liturgische Verwendung auch an biblischen Männergeschichten gekürzt. Aber es gibt einen großen Unterschied: Wenn bei Frauengeschichten gekürzt wird, steht die Frau häufig „schlechter da“ – Motive werden unklar, Wendepunkte fehlen, Enden werden abgeschnitten. Bei Männergeschichten ist es umgekehrt. Sie stehen oft besser da, weil ihre dunklen Seiten nicht vorkommen. Dass König David zum Beispiel ein sehr kompliziertes Familienleben hatte, bleibt in der Regel unterbelichtet. So entsteht ein Gesamtbild: Die Bibel als Männergeschichte – Männer machen Erfahrungen mit Gott, Gott spricht mit männlicher Stimme, Frauen stehen am Rand. Nur bei Maria bekommt man auch am Sonntag das Wesentliche mit.

Man könnte aber auch argumentieren: Jeder kann doch alles lesen.

Eines der Probleme ist aber, dass die Texte der Liturgie stark prägen. Gerade Menschen mit Leitungsverantwortung – Priester, Bischöfe – haben einen stark getakteten Terminkalender und oft wenig Zeit, sich jenseits der Tageslesungen intensiv in Bibeltexte zu vertiefen. Wenn sie sich auf die Leseordnung verlassen, bekommen sie eine Auswahl, die Frauen an den Rand drängt. Das prägt, was als „relevant“ gilt – und macht den Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit strukturell unwahrscheinlicher.

Müsste die Leseordnung reformiert werden – oder reicht es, gestrichene Stellen wieder einzufügen?

Vor einigen Jahren ist eine neue Bibelübersetzung erschienen, dementsprechend wurden die liturgischen Bücher ausgetauscht. Das ist sehr aufwendig und teuer, wird also in naher Zukunft nicht noch einmal passieren. Die Auslassungen sind außerdem so umfassend, dass eine kleine Revision nicht reichen würde.

Wie viele Frauen lernen die Gläubigen im Sonntagsgottesdienst denn gar nicht kennen?

Allein im Alten Testament gibt es über 60 Frauen mit eigener Geschichte. An den Sonntagen kommen in drei Jahren davon zweieinhalb vor. Eva, die Witwe von Sarepta und Sara. Zweieinhalb – weil Sara zwar vorkommt, aber sonntags nur in einer gekürzten Version. Von über sechzig Frauen ist das keine gute Ausbeute. An Werktagen ist es etwas besser, denn in zwei Jahren kommen dort etwa zwanzig dieser Frauen vor – also ungefähr ein Drittel. Aber auch das heißt, dass viele nie vorkommen. Und besonders auffällig ist: Oft fehlen gerade die Geschichten, in denen über Frauen gesellschaftliche Macht verhandelt wird – über Körper, über Gewalt, über Verantwortung. Themen, die ja hochaktuell sind.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Bei König David sieht man das deutlich. Es gibt im Alten Testament königsfreundliche und königskritische David-Texte – und die stehen nebeneinander. Die königskritischen Texte transportieren Machtkritik oft über Frauengeschichten: Abigail, Batseba oder Tamar, die Tochter von König David. Tamar wird von ihrem Bruder vergewaltigt – und David verschafft ihr kein Recht. Wenn Teile dieser Erzählungen weggelassen werden, fehlt etwas Essenzielles, denn Frauengeschichten sind mit der Kritik an monarchischer Macht und Machtmissbrauch verbunden.

Das klingt erschreckend modern.

Ja – und es gibt sogar explizite Patriarchatskritik in der Bibel. Etwa im Buch Judit: eine literarisch erkennbar fiktive Geschichte, in der eine Frau sich der Gewalt einer Großmacht entgegenstellt und sie überwindet. In der Liturgie wird davon fast nichts gelesen – außer eine Passage darüber, wie fromm und schön sie war. Das ist nicht die Essenz dieses Buches.

In den biblischen Sprachen gibt es, ähnlich wie im Deutschen, das generische Maskulinum, das alle einschließen soll. Frauen sollen also mitgemeint sein. Funktioniert das?

Nein – ganz erkennbar funktioniert es nicht. Schon im Markusevangelium: Am Anfang wird von „denen, die nachfolgen“ im generischen Maskulinum gesprochen. Am Ende, als die Männer weg sind, treten plötzlich die Frauen als eigene Gruppe hervor. Aber die müssen ja irgendwo herkommen – sie waren vorher schon „mitgemeint“. Und genau das zeigt das Problem: Wenn Frauen nur „mitgemeint“ sind, sind sie in der Wahrnehmung oft nicht da. Da gehen auch ganz verschiedene Konzepte von Nachfolge ineinander über. Die Zwölf, die Jünger, die Apostel, das sind drei verschiedene Gruppen. Es gibt Überschneidungen, aber das sind nicht die gleichen. Und es wird verwischt, dass da auch Frauen dabei waren.

Hat die Sichtbarkeit von Frauen auch Folgen für die Auslegung biblischer Texte – etwa bei ethischen Forderungen wie Gewaltlosigkeit?

Ja. Zum Beispiel beim „die andere Wange hinhalten“ der Bergpredigt: Entwaffnende Gewaltlosigkeit ist etwas, das nur dann mächtig ist, wenn sie gewählt werden kann – von jemandem, der das Recht und die Möglichkeit hätte, sich zu wehren. Das kann man nicht einfach einem Gewaltopfer, etwa einer geschlagenen Frau sagen. Sonst wird Gewaltlosigkeit zur Wehrlosigkeit. Geschlecht, Machtverhältnisse, Rollen – das muss in der Auslegung sichtbar werden, sonst wird es grausam.

Braucht es also mehr feministische Theologie?

Das Geschlecht ist in der Theologie oft ein blinder Fleck. Man kann Theologie studieren, ohne wirklich mit Genderfragen in Kontakt zu kommen – je nach Fakultät, je nach Personal, je nach Schwerpunkt. Es hat sich zwar viel getan, auch in der katholischen Theologie, und es gibt seit den 1980er-Jahren und auch schon davor vieles an großartiger Forschung von sehr vielen Theologinnen zu dem Thema. Aber ob das „unten“ ankommt – in der Gemeindepraxis, in der Sprache, in der Liturgie – da bin ich weniger optimistisch.

Nun stehen die Kar- und Ostertage an: Welche Erzählung eignet sich Ihrer Meinung nach gut für diese Zeit und generell zum Einstieg ins Entdecken der biblischen Frauengeschichten?

An den Kar- und Ostertagen geht es ja um das Sterben und Lebendigsein Jesu. Davon kann man nicht erzählen, ohne von den Frauen zu erzählen, die beides bezeugen. Und in der Osternacht wird unter anderem vom Durchzug durch das Rote Meer gelesen – und da würde ich unbedingt auch von Moses’ Schwester Mirjam lesen – der Lesungstext bricht unmittelbar davor ab. Ihr prophetisches Lied ist kurz, aber es besingt nicht den Tod der feindlichen Soldaten, sondern die Zerstörung des gesamten Kriegsgeräts der damaligen Zeit. Das, von Frauen tanzend gesungen, ist ein großartiges Bild.

Generell muss man sagen, dass viele Frauengeschichten der Bibel nicht in jeder Lebensphase gut zu lesen sind, da sie auch Gewalt gegen Frauen thematisieren. Es gibt aber auch starke Frauengeschichten ohne solche Klippen, etwa im Buch Ruth. Wenn man dies mit einer geschlechtergerechten Übersetzung oder feministischen Auslegung liest, eröffnet sich sehr viel.

Das Buch

Annette Jantzen richtet den Blick auf das, was in der katholischen Leseordnung ausgelassen und ignoriert wird. Sie zeigt damit, wie sich in der Liturgie das offizielle katholische Frauenbild spiegelt. Sie gibt damit den ignorierten Frauen der Bibel ihre Geschichte zurück und den Lesern ein breiteres Spektrum an weiblichen Identifikationsfiguren.



Annette Jantzen, Die ignorierten Frauen der Bibel. Was im Gottesdienst nicht gelesen wird, Herder Verlag, 2026, 304 Seiten, 24 Euro.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.