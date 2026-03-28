Skifahren in Österreich gilt als preislich günstiger als in der Schweiz. Doch stimmt das? Unser Autor hat den Familienurlaub in Engelberg mit dem Montafon verglichen.

Von Frederick Jötten

Das viel besungene Ende des Wintersports, könnte nicht weiter entfernt wirken als an einem Wintermorgen auf der Klostermatte in Engelberg in der Zentralschweiz. Die Sonne scheint, auf dem Übungshang mit Tellerlift, Schlepplift und Förderbändern ein Gewusel in bunten Skiklamotten, der Geräuschpegel erinnert an das Freibad im Sommer, nur etwas durch Schnee gedämpft: Wohl an die 250 Kinder kämpfen mit Liftbügeln, machen Pflugbogen, fahren Schuss. Aus der Gondel, die über den Hang ins Familienskigebiet Brunni schwebt, winkt Globi, ein blauer Plüschvogel. Kinder kreischen vor Begeisterung.

In der Schweiz Ski zu fahren, war in den 80er- und 90er-Jahren für Familien aus Deutschland normal. Damals entsprach eine D-Mark ungefähr einem Schweizer Franken – heute ist ein Franken mehr wert als ein Euro. Ja, die Schweiz ist teuer. Allerdings steigen die Preise für einen Familienskiurlaub auch in Österreich permanent. Wie schneidet Engelberg ab, wenn man es vergleicht mit anderen aus Deutschland gut erreichbaren Skiregionen? Zum Beispiel, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis in Relation setzt zum Montafon in Vorarlberg, eine Stunde südlich des Bodensees gelegen, dem womöglich beliebtesten Skigebiet der Schwaben?

Mehr Höhe in der Schweiz

Kindern fällt in Engelberg zunächst ein weicher Faktor ins Auge. Globi und seine Plüschkollegen: In der Skischule gibt es zusätzlich noch das Maskottchen Snowli (anscheinend ein Hase). Und am Titlis gibt es Schmuggli (ein Maultier). Das motiviert Kinder. Bemerkenswert, welche Begeisterung die Plüschviecher hervorrufen. Warum arbeiten nicht alle Skigebiete so intensiv damit?

Für Eltern zählen erst mal harte Fakten. Der höchste Punkt des Skigebiets Silvretta-Montafon befindet sich dort auf 2400 Metern, die meisten Pisten liegen zwischen 2000 und 1500 Metern, nordseitig – was für österreichische Verhältnisse ziemlich gut ist. Das Riesenskigebiet Wilder Kaiser in Tirol kommt gerade mal auf 1650 Höhenmeter, und auch das renommierte Kitzbühel an seiner höchsten Stelle gerade mal auf 2000 Meter. Klar gibt es auch in der Schweiz Skigebiete, denen es ähnlich geht – aber wenn man sich die Liste der Skigebiete in der Schweiz im Vergleich zu Österreich anschaut, zeigt sich: In der Breite gibt es eindeutig mehr Höhe in der Schweiz. 29 Skigebiete übersteigen 2800 Meter – so viele wie in keinem anderen Alpenland. So auch Engelberg, die Bergstation des Titlis liegt auf 2992 Metern. Im Montafon erlebt man mittlerweile öfter im Winter Regen bis zur Bergstation.

Der Titlis ist dagegen noch schneesicher. Der Blick geht von hier weit ins Flachland, er ist der erste hohe Berg, an dem Wolken aus Westen und Norden hängen bleiben. Deshalb schneit es hier mehr als in den meisten anderen Alpenorten, in der Rangliste der schneereichen Skigebiete rangiert der Titlis immer hoch oben. Abseits der Pisten, in einigen Mulden, finden sich an diesem Tag zehn bis 15 Zentimeter Pulverschnee. Während das Montafon zur gleichen Zeit, wie Nachfragen vor Ort ergeben, höchstens einen Zentimeter Neuschnee bekommen hat. Wer gerne abseits der Piste unterwegs ist, hat in Engelberg bessere Chancen. Bei der Auswahl der Abfahrten dagegen hat das Montafon mehr zu bieten, 140 Kilometer. Engelberg dagegen nur 82 Kilometer, die zusätzlich weniger Abwechslung hinsichtlich der Hangneigung bieten.

Bei den Kindern ist der Unterschied eklatant

Auf der Talabfahrt Richtung Engelberg geht es an einer Felswand vorbei, über hundert Meter hoch, schneebedeckt. Die obere Kante zeichnet sich scharf gegen den blauen Himmel ab. Engelberg liegt im hochalpinen Gelände, umgeben von schroffen Gipfeln wie dem Hahnen (2606 Meter), Großem und Kleinen Spannort (beide über 3000 Meter).

Es wirkt unwahrscheinlich, dass man in diesem Terrain überhaupt Skigebiete unterbringen konnte, und deshalb gibt es hier auch weniger Pisten als anderswo. Es hat einfach weniger Platz. Man passiert die urige Hütte am Untertrübsee, keine stumpfe Après-Ski-Musik, fährt gen Tal vorbei an schneebedeckten Fichten. Im Vergleich zum Montafon, zu Österreich insgesamt, sind die Pisten leerer in Engelberg. Die Schweiz zählt nur halb so viele Ersteintritte in Skigebiete wie Österreich pro Jahr.

Für Familien entscheidend am Ende: die finanzielle Bilanz. Ist es wirklich teurer in der Schweiz als in Österreich? Erste Überraschung: das Skiticket in Engelberg ist sogar etwas günstiger, eine Woche 300 Euro, im Montafon hätte es mit dem gleichen Vorlauf 320 Euro gekostet. Eklatanter ist der Unterschied bei Kindern. Ab sechs Jahren muss man in beiden Skigebieten bezahlen. Im Montafon kostet ein Sechsjähriger 220 Euro pro Woche, in Engelberg „nur“ 135.

Ferienwohnungen sind im Ort in der Zentralschweiz ungefähr auf dem gleichen Niveau. In der Gastronomie ist das Montafon etwa 30 Prozent günstiger. Und diejenigen, für die der Kaiserschmarrn zum Wintersport gehört, müssen nach Österreich. Den sucht man in Engelberg vergeblich. Aber wer Pulverschnee statt Puderzucker schätzt, für den ist der Ort in der Zentralschweiz überlegen.

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