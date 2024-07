Auch einzelne Hitzetage wie in diesem Sommer sind gefährlich. Denn Hitze kann tödlich sein.

Vor kurzem habe ich ein Buch mit dem Titel „Pflanz Dir Schatten“ bekommen. Da musste ich erst überlegen, wann ich mir im Alltag zuletzt Schatten gewünscht habe. Das ist ein Jahr her. Die Hitzewellen 2023 waren schier unerträglich. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO gab es letztes Jahr in Europa über 60.000 Hitzetote. Steigen die Temperaturen, wird beispielsweise mehr Blut in die oberflächlichen Hautareale gleitet, um den Körper zu kühlen. Eine Mangeldurchblutung wichtiger Organe kann die Folge sein. Die WHO warnt davor, sich unvorbereitet von hohen Temperaturen erwischen zu lassen. Das Aufsuchen von Schatten ist eine Empfehlung des Hitzeschutzplans des Bundesgesundheitsministeriums. Außerdem soll man ausreichend Wasser trinken, die Wohnung kühl halten, körperliche Anstrengungen vermeiden, möglichst leicht essen und leichte Kleidung tragen. Alles kein Hexenwerk. Dennoch haben vor allem ältere Menschen dieses oft nicht auf dem Schirm. Helfen Sie älteren Verwandten, Freunden und Nachbarn, indem Sie etwa eine Tagesration Wasser bereitstellen und kühlende Fußbäder vorbereiten. Auch ein kalter Umschlag am inneren Handgelenk kühlt den Körper runter.