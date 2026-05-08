Einfach mal nix tun ist endlich gesellschaftsfähig. Vor allem die Gen Z zelebriert den Selfcare-Trend „Bed Rotting“. Hört sich kuschelig und eklig zugleich an – und beides passt. Den ganzen Tag im Bett herumlungern, Serien glotzen, das Leben an sich vorbeiscrollen lassen, chillen – that’s it. Man bleibt also liegen. Nicht aus Not, nicht aus Krankheit, sondern aus einer merkwürdigen Mischung aus Müdigkeit, Melancholie und Meme-Magie. Man resettet nicht – man rottet. Vegetieren als Hobby. So vergeht der Tag zwischen Decke, Display und Dämmerstimmung, während man sich mit sanftem Scrollen und süßlichem Selbstmitleid sediert. Willkommen im Zeitalter der bequemen Betäubung. Zwischen Kissen, Kaffee und Kurzvideos kultivieren die faulpelzigen Tagträumer der Generation „Vielleicht morgen“ die Kunst des kontrollierten Kollapses. Carpe diem. Nutze den Tag. Für: nichts. So wird das Liegen zur Lebensphilosophie erhoben, die die Seele sanieren soll. Resistenz durch Rückzug, Revolution durch Regungslosigkeit. Ist das noch Selbstfürsorge – oder schon stilvolle Selbstsabotage? Forscher warnen vor Depressionen und Demenz. Doch das sind die Sorgen von morgen. Wenn man den Trend nicht verschläft.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.