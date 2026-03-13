Der Kaiserschmarrn war einst Trost nach dem Trekking – und ist nun Trend-Trophäe zwischen Teeladen und Tätowierstudio. In immer mehr Fußgängerzonen eröffnen Läden, die den alpenländischen Klassiker servieren. In den Schmarrn-Shops mit skandinavisch-sachlichen Logos und Betontheken wird jenes kaiserlich-krümelige Kulturgut aus der kulinarischen Kammer von Franz Joseph l. serviert, das einst auf Almhütten dampfte und nun im Designer-Döschen daherkommt. In einer Welt, die uns ständig perfekte Oberflächen serviert, feiern wir ein Gericht, das stolz zerfleddert daherkommt. Oder ist der Schmarrn eine Hommage an die Zerrissenheit des postmodernen Individuums? Jedenfalls hat er sich hochgepudert, vom Pfannen-Pimpf zum Boutique-Botschafter. Man bestellt nicht einfach eine Portion, sondern eine „Experience“. Mit der Matcha-Majestät. Mit Apfel-Attitüde. Mit Beeren-Booster. Klar, bei so viel Puderzucker-Poesie und Pistazien-Performance sind auch die Preise kaiserlich. Dafür wird die Mehlspeise nicht hektisch gerupft und gezupft, sondern vom Schmarrn-Sommelier sanft separiert. Und das Staubzucker-Schneegestöber heißt jetzt „Powdered Perfection“. Da hüstelt sogar Sissi im Himmel. So ein Schmarrn.

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