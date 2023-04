Fettpolster sind nicht modisch, aber modisch fett sind Polster. Alle sind plötzlich gut gepolstert, sogar der Papst. Zumindest auf jenem Fake-Foto, das seit Kurzem durchs Netz geistert und Franziskus zeigt, als flanierte er ins Berghain: im weißen Daunenmantel. Der prollige Pufferjacken-Papst – vom Kirchenboss zum Hipster-Häuptling. Voluminöser Fummel, wie aufgepumpt: Immer mehr Designer machen Luft-Druck und blasen ihre Mode mächtig auf. „Inflatable Fashion“ sagen sie dazu, aufblasbare Mode also. Sonnenbrillen kommen wie Schlauchboote daher, Handtaschen wie Schwimmflügel, Pullis wie Ballon-Kreationen eines Zirkusclowns. Luftnummern für Luftikusse, nicht für Luftpumpen. In ist, wer drin ist. Woher diese neue Lust auf Luft kommt? Schlauchboot-Schlappen passen hervorragend zu Schlauchboot-Lippen, und als Hüpfburg durchs Leben zu schweben, kann praktisch sein – für alle, die mal Luft ablassen möchten. Oder die sich in Zeiten voller Krisen gut geschützt fühlen wollen, wie in Watte gepackt. Ohne Ecken, ohne Kanten. Der Körper – ein Airbag. Auch in der Mode kommt Hochmut vor dem Fall: Irgendwann ist die Luft raus, die Luftblase platzt. Wenigstens gibt’s dieses Mal keine harte Landung. Pfffft.