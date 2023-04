Mit Lila ist es ja so: Entweder findet man die Farbe voll toll oder voll oll. Gerne getragen von Gottesmännern und Feministinnen, einst vor allem von Prince und Mutti Merkel. Lila – der letzte Versuch? Nix da. Jetzt kommt Violett auch auf den Tisch, denn: Fliederblau ist in aller Munde. Noch vor Kurzem konnte Trendfutter nicht schwarz genug sein – die Aktivkohle war überall. Und jetzt also Lila. Die neue Farbe Lila. Purple is the new black! Möglich macht’s die Ube-Wurzel, auch als Yamswurzel oder Wasseryams bezeichnet. Yummy. Sieht äußerst süßkartoffelig aus und ist etwa auf den Philippinen ein Alltagsschmaus, süß und nussig. Zu kaufen gibt’s das Superfood leider noch nicht in jedem Supermarkt, aber immerhin als Pulver im Netz. Die tolle Knolle mit asiatischen Wurzeln kommt mal in sattem Violett daher, mal in leuchtendem Lavendel. Perfekt für alle Li-La-Launebären und Lilafee-Prinzessinen. Alles Mögliche wird einer Wurzel-Behandlung unterzogen. Kaffeeköstlichkeiten, Burger-Brötchen, Macarons – alles wird schöngefärbt. Yams-Mampf für den instagramtauglichen Präsentierteller. Oh, Lila – oh, là, là. Auch Eis ist auf einmal violett. Da macht der Schlumpf in der Waffel erst mal blau ...