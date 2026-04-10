Kernaussage RHEINPFALZ Plus Artikel Stilkolumne: Ein Alltagsklassiker mausert sich zur Kleidungs-Ikone

Wird mittlerweile stolz auch außerhalb der Küche getragen: die Schürze.
Wird mittlerweile stolz auch außerhalb der Küche getragen: die Schürze.

Ein belächeltes Bekleidungsstück feiert ein fulminantes, fast freches Comeback: die Schürze. Kein Scherz. Dieses furchtbar funktionale Stück Stoff, das bislang eher mit Bäuerinnen und Basteltanten assoziiert wurde, flattert plötzlich überall herum: im Café, auf dem Catwalk, im Club. Das fleckenfressende Familienerbstück ist nicht mehr Schutzschild gegen spritzende Soßen, sondern Statement stilvoller Selbstinszenierung. Omas Schürze hat sich hochgebügelt, vom Spottobjekt zur Stilikone, vom Küchen-Klischee zum Catwalk-Coup. Die neuen Modelle sind keine Leinen-Lappen mehr, sondern „Casual-Cooking-Couture“, plissierte Prachtstücke mit pompösen Patchwork-Perlen. Und sie befeuern den Social-Media-Trend der „Tradwives“, die ihr konservatives Hausfrauen-Dasein feiern. Was früher nach Kartoffelschälen klang, klingt heute also nach kosmopolitischem Kunstkonzept. Endlich kann man beim Feiern formvollendet Flecken fangen. Champagner-Chaos? Die Schürze schützt! Schließlich weiß man ja nie, ob auf der Tanzfläche spontan ein Risotto gerührt werden muss. Vielleicht ist der Kittel-Klamauk ja nur ein flatterhaftes Fashion-Fieber. Vielleicht aber auch der Beginn einer schürzenstarken Stilrevolution.

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Jan Peter Kern schreibt alle zwei Wochen eine neue Kolumne in der RHEINPFALZ am SONNTAG.
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