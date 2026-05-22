Kernaussage RHEINPFALZ Plus Artikel Stilkolumne: Die Drachenfrucht – pink, pompös, praktisch geschmackslos

Die Pitahaya ist der letzte Schrei – und besticht vor allem mit ihrer Farbe, statt dem Geschmack.
Die Pitahaya ist der letzte Schrei – und besticht vor allem mit ihrer Farbe, statt dem Geschmack.

Die Pitahaya protzt plötzlich überall herum: im Supermarkt, im Smoothie, auf dem Selfie. Die Drachenfrucht. Stacheliges Statussymbol für Smoothie-Snobs und Superfood-Schwärmer. Zwischen biederen Bananen und pragmatischen Papayas ist sie das paradiesische Party-Pferd. Außen: ein pinkes Spektakel mit grünen Flammen, eine Kreuzung aus Kaktus und Einhorn. Innen: weiß. Oder pink. Mit schwarzen Pünktchen, als hätte jemand Mohn auf Styropor gestreut. Eine Frucht für Foodies, Fitness-Freaks und Farb-Fetischisten. Kein Wunder, dass Drachenfrucht-Drinks, Prachtpokale in Pink, auf Tiktok in aller Munde sind. Die Pitahaya ist zwar die Diva der Detox-Deko, die Kühltheken-Königin der Kulisse, das Symbol der smoothen Selbstoptimierung, zugleich aber auch das Monument der milden Mittelmäßigkeit. Geschmacklich ist sie nämlich passiv, subtil, zurückhaltend. Ein aromatischer Aprilscherz. Food-Freaks formulieren freundlicher: fein-fruchtig mit flüchtigem Finale. Die Drachenfrucht ist quasi das obstgewordene Reality-TV und passt deswegen so gut in unsere Zeit: Sie lebt vom Aussehen, nicht von inneren Werten. Aura statt Aroma. Man schneidet, schlürft, staunt, stutzt. Die Frucht-Blase ist geplatzt.

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Jan Peter Kern schreibt alle zwei Wochen eine neue Kolumne in der RHEINPFALZ am SONNTAG.
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