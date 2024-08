Steuerfreie Dividenden gibt es. Allerdings sind sie selten und betreffen nur ältere Aktienkäufe.

„Einige deutsche Aktiengesellschaften bezahlen eine steuerfreie Dividende. Wie funktioniert das und sind diese Gesellschaften eine Kaufempfehlung?“



Tatsächlich kommt es gelegentlich vor, dass deutsche Unternehmen Dividenden ausschütten können, die – ganz legal – steuerfrei bleiben. Aber wie immer bei solchen traumhaften Nachrichten gibt es einen Haken oder sogar mehrere. Steuerfrei bleiben Dividenden nämlich nur, wenn sie aus den Eigenkapitalrücklagen und nicht aus dem erzielten Gewinn der Unternehmen stammen. Und dieser Fall kommt eher selten vor, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Börsengang oder einer Kapitalerhöhung. Zudem tritt eine tatsächliche Steuerersparnis bei Anlegern nur in den Fällen ein, in denen diese die Aktien vor 2009 erworben haben. Womit die Frage mit der Kaufempfehlung schon beantwortet ist. Denn ab 2009 hat sich die Besteuerung von Kapitalerträgen geändert und Sie können ja nicht rückwirkend kaufen. Und wenn Ihr Aktienbestand im Depot jünger ist, wird Ihr Kaufkurs „automatisch“ um die steuerfreie Auszahlung gesenkt, sodass Sie bei einem Verkauf der Papiere einen höheren steuerpflichtigen Gewinn haben. Ihr Vorteil beschränkt sich also auf eine Verschiebung des Besteuerungszeitpunktes auf den Verkauf – und das alleine ist wohl nicht den ganzen Hype über steuerfreie Dividenden wert

