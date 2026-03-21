Die Technische Analyse bringt nur dann einen Vorteil, wenn sie einen Informationsvorsprung ermöglicht.

„Kann ich meinen Anlageerfolg bei Aktien und Kryptos durch Kurs-Charts oder andere Methoden der Technischen Analyse steigern?“



Hartmut Walz ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen. www.hartmutwalz.de Foto: Kunz

Die Technische Analyse untersucht ausschließlich Kurs- und Volumendaten, zum Beispiel die von Ihnen genannten Kurs-Charts, aber auch Trends und Muster, um Zeitpunkte für Ein- und Ausstiege abzuleiten, ohne Unternehmenskennzahlen zu bewerten. In Ergänzung dazu analysiert die Fundamentalanalyse Geschäftszahlen, Bilanz, Wettbewerbsposition und Makrodaten, um den inneren Wert und damit die Substanz einer Anlage langfristig zu beurteilen. Beide Bereiche ergänzen sich also – auch wenn die besonders treuen Anhänger beider Lager die Ergebnisse des jeweils anderen oftmals als nutzlos oder irrelevant darstellen.

Jedoch können sowohl technische als auch fundamentale Daten nur dann einen Mehrwert bieten, wenn sie Informationsvorsprünge enthalten, das heißt der breiten Masse von Anlegern (noch) nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten wären diese Informationen ja schon in den aktuellen Kursen enthalten. Gerade bei der technischen Analyse ist dies jedoch besonders fraglich, da ja alle Köche mit nahezu identischen Zutaten kochen, also alle Beteiligten auf die weitgehend gleichen, da für alle verfügbaren Marktdaten zugreifen.

Bedenkt man diese einfache Tatsache, so liegt der Schluss nahe, dass Übergewinne oder besonderer Anlageerfolg durch Charts oder andere Methoden der Technischen Analyse wohl überwiegend auf Glück oder Zufall zurückgehen. Und dass Sie mit diesen Methoden auch erhebliche Verluste erleiden können. Wie sagt doch der bekannte Kapitalmarktforscher Burton Malkiel: „Technische Analyse ist meist unterhaltsam, spendet oftmals Trost, aber schafft keinen echten Mehrwert.“

Sie haben Fragen rund um Ihr Geld? Schreiben Sie uns an ras-hohekante@rheinpfalz.de.