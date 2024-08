Das grüne Mürztal in der Hochsteiermark ist ideal für eine genussreiche Radtour. Denn wer in der österreichischen Urlaubsregion unterwegs ist, muss mit allem rechnen: ausgezeichneten Restaurants, Wirtshäusern und Cafés. Von Christiane Reitshammer

Noch satt vom köstlichen Mittagessen in Neuberg müsste der Kaffee mit Kuchen in der Röststation in Kapellen nicht sein. Aber immerhin sind seit der letzten Pause schon wieder