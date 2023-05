Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verwallstube in St. Anton am Arlberg verspricht kulinarischen Hochgenuss auf 2085 Meter Höhe. Prominente zieht es genauso wie normale Gäste in den Gourmettempel mitten in den Tiroler Bergen. Von Veit Bauknecht

Hoch hinaus wollte Manfred Fahrner schon immer. Doch weil aus der Skikarriere nach einer schweren Verletzung nichts wurde, hat er die sportlichen Meriten schon früh seinem Nachbarn Karl Schranz überlassen.