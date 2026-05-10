Lieber Herr Merz,

zum Muttertag wünsche ich mir als eine von mehr als 20 Millionen Mamas in Deutschland keine Blumen, sondern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine gute Ganztagsbetreuung in Kitas und Grundschulen, weniger Unterrichtsausfall, eine bezahlte und gerecht verteilte Care-Arbeit, ein Mutterschutzgesetz für Selbstständige, eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, eine Schließung des Gender-Pay-Gaps, einen höheren Frauenanteil in den Parlamenten, einen verstärkten Schutz vor Gewalt ... Und wenn Sie schon dabei sind, den Muttertag können Sie auch gleich abschaffen. Ihre Sorge um Deutschlands Töchter in allen Ehren, aber es ist Zeit, endlich etwas für die Mütter zu tun!