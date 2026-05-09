Mit Beginn der Outdoor-Saison starten in der Pfalz jede Menge Sportangebote an der frischen Luft. Wir sagen Ihnen, wo Sie direkt vor der Haustür trainieren können.

Sportkurse: Schwitzen im Grünen

Gemeinsam in der Gruppe an der frischen Luft etwas Gutes für den eigenen Körper tun: Das können Pfälzerinnen und Pfälzer diesen Sommer wieder bei der Aktion „Vereint in Bewegung – gemeinsam aktiv“, die bis zum 30. September läuft. Zahlreiche Vereine in der Pfalz bieten im Rahmen der Landesinitiative ein unverbindliches und kostenloses Gesundheits- und Fitnesstraining für Untrainierte wie für Sportliche aller Altersgruppen an.

Das Angebot reicht von Line Dance in Ramstein-Miesenbach, Qi Gong in Ludwigshafen bis zu Waldspaziergängen mit leichten Bewegungseinheiten in Speyer. Alle Angebote finden Sie im Internet unter land-in-bewegung.rlp.de. Dort sind die Kurse nach Landkreisen und Städten sortiert, sodass Sie direkt vor der Haustür mit dem Training starten können.

Angebote speziell für ältere Menschen bietet zudem die Kampagne „Dabei sein bewegt“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz. Ziel ist, mehr körperliche Aktivität in den Alltag älterer Menschen zu bringen und durch leicht zugängliche Gruppenangebote zum Schutz vor Einsamkeit beizutragen. Auf einer Karte im Netz finden Interessierte unter lzg-rlp.de jede Menge Bewegungsangebote wie Walk&Talk-Gruppen in Bad Dürkheim, Seniorensitzgymnastik in Herxheim oder für Geschichtsinteressierte: Bewegungsübungen mit dem Ritter von Burg Lichtenberg in Thallichtenberg.

www.land-in-bewegung.rlp.de www.lzg-rlp.de

Fitnessparcours: Gym im Freien

Wer lieber alleine oder mit Freunden trainieren möchte, hat in der Pfalz ebenfalls zahllose Möglichkeiten. Angefangen mit den Bewegungsparcours auf den Pfälzer Alla-Hopp-Anlagen, die Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft aller Generationen schulen sollen. Hinzu kommen kleinere, frei zugängliche Outdoor-Fitnessanlagen wie beispielsweise der DigiFit-Parcours in Lohnweiler. Das Besondere: Alle Geräte sind mit QR-Codes ausgestattet. Durch das Scannen mit dem Smartphone gelangen Nutzer direkt zu kurzen Trainingsvideos. Diese erklären die Übungen und bieten Unterstützung für verschiedene Schwierigkeitsstufen.

Neben den Fitnessstudios unter freiem Himmel gibt es in der Region natürlich auch die klassischen Trimm-dich-Pfade im Wald. Einer davon befindet sich beispielsweise in Bad Dürkheim (Parkplatz an der Weilach). Die 20 Stationen des Trimm-dich-Pfads liegen auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke, sodass auch Kinder ihren Spaß haben.

Sportboxen: Geräte per App

Ebenfalls etwas für diejenigen, die keinen Fitnesstrainer zum Antreiben benötigen: sogenannte Sportboxen. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Verleihsystem für Trainingsequipment im öffentlichen Raum. Nutzer können per App auf Sportzubehör zugreifen, um vor Ort im Park oder auf Sportanlagen zu trainieren. Nach Angaben des Anbieters stehen aktuell mehr als 450 Sportboxen in fünf Ländern zur Verfügung. Eine von ihnen befindet sich im Frankenthaler Ostparkstadion, direkt neben der Calisthenics-Anlage hinter dem Vereinsheim des VfR Frankenthal.

Im Inneren wartet eine Auswahl an Sport- und Trainingsgeräten: Yogamatten, Kettlebells, kleine Hanteln, Fußbälle, Widerstandsbänder, Speed Ropes und eine Koordinationsleiter. Gerade für Menschen, die spontan eine kurze Sporteinheit einlegen möchten, ist das Angebot attraktiv – sei es für ein Fitness-Workout oder ein paar Fußballübungen. Um die Sportboxen nutzen zu können, benötigt man nur sein Smartphone mit der passenden App. Dort kann man die Box für einen bestimmten Termin reservieren und dann auch öffnen.

www.sportbox.de

Kinder und Jugendliche: Fit von klein auf

Insbesondere im Kindes- und Jugendalter ist eine abwechslungsreiche Bewegung wichtig. Aus diesem Grund gibt es eine ganze Reihe von niedrigschwelligen Bewegungsangeboten für junge Menschen in der Region. Neben landesweiten Aktionen wie dem Mini-Sportabzeichen für Kinder von drei bis sechs Jahren finden sich auf der Internetseite land-in-bewegung.rlp.de auch viele Angebote für kleine Sportler.

Auch in den kommenden Sommerferien ist für ausreichend Bewegung gesorgt: Der Verein Blaues Kreuz Ludwigshafen bietet unter dem Titel „Vereint in Bewegung“ ein Ferienprogramm für Sieben- bis Zwölfjährige an, das vormittags stattfindet. In Waldfischbach-Burgalben gibt es bis September Aktionstage für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren mit Freizeitspielen und Bastelaktionen.

www.sportjugend.de

www.land-in-bewegung.rlp.de

Behindertensport: Vielfalt bewegt

Niedrigschwellige Sportangebote existieren in der Pfalz auch für Menschen mit Behinderung. Ein Beispiel ist der „Ebenberg parkrun“, ein kostenloser, wöchentlicher Lauf oder Spaziergang über fünf Kilometer, der jeden Samstag um neun Uhr am Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landauer Landesgartenschaugelände am Ebenberg stattfindet. Die Strecke ist barrierefrei und somit auch für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren sowie Familien mit Kinderwagen geeignet. Zusätzlich stehen ausgebildete Blindenguides zur Verfügung, die blinde und sehbeeinträchtigte Teilnehmende sicher über die Strecke begleiten. Ein weiteres Angebot ist das inklusive Hockeytraining der TG Frankenthal. Das „Special Hockey“-Training richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene mit und ohne Behinderung.

www.parkrun.com.de/ebenberg

www.tgfhockey.de/specialhockey

Deutsche Bewegungsmuffel

Bewegungsmangel

Deutschland liegt bei der Bewegungsförderung im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld. Dies geht aus dem 2025 veröffentlichten „Public Health Index“ des Deutschen Krebsforschungszentrums und des AOK-Bundesverbandes hervor. Bewegungsmangel steht im Zusammenhang mit Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Typ-2-Diabetes oder bestimmten Krebsarten – und verursacht enorme Kosten für das deutsche Gesundheitssystem.



Niedrigschwellige Sportangebote

Die Forschenden sagen außerdem: Wenn die Eltern wenig Geld haben oder eine niedrige Bildung, bewegen sich Kinder und Jugendliche oft weniger. Experten fordern deshalb mehr niedrigschwellige Sportangebote für junge Menschen, die ohne Vereinsmitgliedschaft, kostenlos und in Wohnnähe verfügbar sind. Mit Trend- und Breitensportformaten ließen sich Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Schichten besser erreichen als durch klassischen Vereinssport.







Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.