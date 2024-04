Zum Einstieg

„Lieber nicht zu viel vornehmen“, empfiehlt die Sportwissenschaftlerin Henrike Adler. Sport sei ein Hobby, aber auch auf der Ebene darunter sei Bewegung wichtig, um den Körper gesund zu halten. Dafür hat der Hamburger Sportbund mit der Universität Hamburg sogar ein Parksport-Abzeichen entwickelt, das auch in anderen Landesverbänden auf Interesse stieß. Dabei geht es um Grundfertigkeiten: beim Walken um Ausdauer, beim Stepping um Schnelligkeit, bei Liegestützen um Kraft und beim Balancieren oder Seilspringen um Koordination – Übungen, die auch ohne Fitnessgeräte zu stemmen sind.

Treffpunkte

In den 1970er-Jahren entstanden Trimm-dich-Pfade mit einfachen Geräten, meist im Wald. Auch in der Pfalz gibt es sie noch, etwa bei Donsieders, in Landau oder Ludwigshafen. Zwischen 2014 und 2017 wurden in der Rhein-Neckar-Region zudem 19 neue „Alla-hopp!“-Anlagen der Dietmar Hopp-Stiftung errichtet, darunter sechs in der Pfalz: in Deidesheim, Edenkoben, Ilbesheim, Speyer, Rülzheim und Grünstadt. Spezielle Geräte sollen dort Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination stärken bei Menschen jedes Alters und Fitnessgrades. Andere Herausforderungen bietet der Outdoor-Trend Calisthenics, bei dem es um Muskelaufbau mit dem eigenen Körpergewicht geht. Manche Sportparks bieten dafür Ausstattungen wie Stangen für Klimmzüge und mehr an.