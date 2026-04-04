An der dänischen Westküste kann man beim Strand-Bingo spielerisch einiges über Plastikmüll erfahren.

Von Sascha Rettig

Unvorstellbar! Am Strand von Hvide Sande Plastik zu finden, scheint ein reichlich aussichtsloses Unterfangen. Blitzsauber sieht es dort an der dänischen Westküste aus. Der Sand ist weiß und fein. Das Gras in den aufgetürmten Dünen wiegt sich in der feinen Brise. Die Wellen schwappen an diesem sonnigen Urlaubstag ans Ufer. „Und doch, glaubt mir“, sagt Daniel Sano Mirecki, als sich nach einem kurzen Spazierweg durch die kleine Hafenstadt die Schuhe mit jedem Schritt im Sand eingraben. „Es wird nicht lange dauern!“

Mit einem Spiel will der Deutsch-Däne auf ein Umweltproblem aufmerksam machen, das längst nicht nur Dänemark betrifft: Plastikmüll im Meer und an den Stränden. Dafür breitet er die Plane aus, die er unter dem Arm mitgetragen hat. Sechs Felder sind darauf zu sehen – eines für jede Art von Plastik, die am Strand alle keine Seltenheit sind: vom Haushaltsmüll bis zu Fischernetzen, von winzigen Industrie-Pellets bis zu luftleeren Ballons. Wer alles einmal gefunden hat, hat Strand-Bingo. Das Spiel beginnt! Zwar scannt man dabei erst mal den Boden in der direkten Umgebung. Doch es lohnt sich auch, zwischendurch den Kopf zu heben und in die Ferne zu schauen. Schließlich bekommt man einen Eindruck, warum viele so gern hierher kommen, um Ferien zu machen.

Hausmüll aus Deutschland sammelt sich hier an

Die Nordseeküste Jütlands ist äußerst verwöhnt mit schier endlosen Paradiesstränden, die von wilden, weißen und mit Graspuscheln bewachsenen Sanddünen flankiert werden. Dort kann man baden, entspannen oder sich für unterschiedlichste Wassersportarten in die Fluten stürzen. Oder Ausflüge in die Umgebung unternehmen: durch Heide- und Naturschutzgebiete radeln, im Bunkermuseum in Tirpitz mehr über die Geschichte lernen oder Whiskys beim Tasting in der Stauning Distillery probieren. Für einen spannenden Kontrast an den Stränden sorgen dabei die alten Bunkeranlagen, die hier und da zu finden sind. Sie sind Relikte des Atlantikwalls aus dem Zweiten Weltkrieg, als Dänemark von Nazi-Deutschland besetzt war. Am Strand von Blåvand, weiter südlich, wurden sogar einige umfunktioniert: Mit Maultierköpfen und -schweifen versehen, wurden sie zu Kunstprojekten – und beliebten Fotomotiven. Auch Daniel Sano Mirecki zog 2019 ohne berufliche Pläne mit der Familie hierher, weil er so immer seiner Surfleidenschaft nachgehen kann. Dafür verließ der 49-Jährige Kopenhagen, hängte seinen Schiffsmaklerjob an den Nagel und fand zusammen mit der Co-Inhaberin Katrine Kock Frandsen seine neue Bestimmung mit Omhu: ein Shop mit kleinem Café, das sich mitten im lebendigen Zentrum von Hvide Sande befindet.

Der Ort mit seinem Fischerei-Museum, der Schleuse und dem Fischereihafen, wo täglich eine Fischauktion stattfindet, liegt mitten auf der Nehrung Holmlands Klit. Steigt man auf Dänemarks höchstem Leuchtturm Lyngvig Fyr die 280 Stufen in die Höhe, hat man einen weiten Blick über diesen schmalen Landstreifen, die Gewässer, über Campingplätze und Ferienhäuser, bis zu den Ortschaften mit maritimem Flair.

Zwischen Søndervig und Nymindegab trennt die Nehrung die Nordsee und den großen Ringköbing-Fjord voneinander. Dort, am 52 Kilometer langen Strand der Kommune, landen laut Sano Mirecki etwa 100 Tonnen Müll pro Jahr. Zwischen 2020 und 2024 wurden durch das Projekt in der Gegend mehr als 28.000 Kilo Müll entfernt. „An unserer Küste werden Netze und Schnüre der Fischerei-Industrie angespült, aber auch jede Menge Haushaltsmüll aus Deutschland – der kommt über die Elbe hierher“, sagt Sano Mirecki. Luftballons kämen häufig aus Großbritannien geweht. Was das bedeutet, sieht man sofort, während man den an sich sehr sauberen Strand etwas genauer unter die Lupe nimmt. Hier liegen zwei Q-Tipps, dort verblichene Verpackungen und die Reste eines Luftballons. Bei noch genauerem Hinsehen findet man viele der winzigen, runden Plastikpellets, die in der Industrie verwendet werden. Wie kommen die aber an die Strände? Auf unterschiedlichsten (Um-)Wegen: „Die gehen zum Beispiel containerweise beim Transport über Bord oder werden bei der Produktion in den Fabriken in die Gullys gefegt.“

„Trash-Talk“ beim Sammeln

Währenddessen erzählt Sano Mirecki, dass er die umweltbewusste Unternehmung 2020 mit Katrine Kock Frandsen gegründet hat. Die beiden hatten sich bei einer Müllsammelaktion am Strand kennengelernt, die sie organisiert hatte. „Was Gutes machen und am Strand sein – ich fand das eine geile Idee“, erinnert sich der in Hamburg geborene Deutsch-Däne, der im nahe gelegenen Ringköbing aufgewachsen ist, an die Anfänge von Omhu. „Der Name ist ein dänisches Wort, das so viel bedeutet wie ordentlich oder fürsorglich.“ Genau darum geht es bei dieser Aktion im Hinblick auf die Natur: sie pfleglich zu behandeln, Ordnung zu schaffen.

Im Winter organisiert Sano Mirecki Schulprojekte, im Sommer dann jeden Mittwoch eine Strandreinigung. Jeder kann kommen und beim Müllsammeln helfen. Er hofft nicht nur, die Leute mit den Aktionen zu mehr Umweltschutz zu bewegen, sondern will gleichzeitig auch, dass sie Spaß haben. Alles ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit einem Lächeln und einer Belohnung für die getane Arbeit, bei der er den Sammelnden auch einiges erklärt: Was liegt hier? Ironisch nennt er das „Trash Talk“.

Eigentlich darf man sich nichts nehmen, was am Strand liegt. Das gehöre nach einem uralten Gesetz dem Königreich. „Wenn wir was Cooles oder was Wertvolles finden, melden wir es dem Strandvogt“, sagt Daniel. „Wir sammeln aber normalerweise ja eh nur Müll.“ Und vom gefundenen Müll nimmt er sich dann, was er gebrauchen kann – der Rest wird entsorgt. Im kleinen Shop, der zu Omhu gehört, verkauft er schließlich auch Souvenirs aus dem gefundenen Plastik. Man kann sich zudem sein persönliches Erinnerungsstück gießen. Dafür hat er extra eine Maschine bauen lassen: Das 220 Grad heiße Plastik spritzt man damit wie zähflüssiges Kaugummi in unterschiedlichste Förmchen für Schlüsselanhänger oder Armbänder. Jedes Teil ist ein individuelles Souvenir.

Zurück zum Plastiksammeln am Strand. Dort hat es nicht lange gedauert, schon konnte jemand „Bingo!“ rufen. Lange suchen musste man dafür nicht. Jedes dieser Teilchen war im Umkreis von wenigen Metern im Sand versteckt. Daniel sieht den Strand heute anders – mehr als nur Wellen zum Surfen. Auch bei den Mitsammelnden und Bingo-Spielenden weckt er Bewusstsein und schärft den Blick. Auch wenn man Strände danach mit anderen Augen sieht: Weniger traumhaft sind sie deshalb nicht.

Dänemark

Anreise

Mit dem Zug über Hamburg, Kolding, Esbjerg, Skjern und Ringkøbing, dauert zwischen 10 und 13 Stunden, www.bahn.de.

Dann weiter mit dem Bus 580 bis Hvide Sande, www.midttrafik.dk.



Unterkunft

Das Hvide Sande Hotel ist zwar recht einfach und zweckmäßig eingerichtet, dafür aber sauber und sehr zentral in der Kleinstadt gelegen. Doppelzimmer ab 160 Euro ohne Frühstück, https://hvidesandehotel.dk/de.

An der Westküste gibt es zahlreiche hervorragende Camping-Möglichkeiten. Henne Strand Camping ist recht klein und familiär und wer nicht campt, kann in Tiny Houses oder anderen Glampingspots übernachten.

Zu Fuß ist man schnell am Strand. Preis je nach Campingoption,

www.hennestrandcamping.dk.



Aktivitäten

Infos zu den Plastiksammlern von Omhu, www.om-hu.dk.

Besonderer Tipp: Vor über 100 Jahren wurde der Leuchtturm Lyngvig Fyr bei Hvide Sande erbaut und lotst noch immer Schiffe sicher an der Küste entlang. Seit einigen Jahren zieht der Leuchtturm auch Abenteuerlustige an, denn man kann sich an der Außenseite 36 Meter in die Tiefe abseilen, https://ringkobingfjordmuseer.dk/de/museer/

lyngvig-fyr/oplevelser/rappelling.



Allgemein

www.visitvesterhavet.de,

www.visitdenmark.de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.