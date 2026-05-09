Beim 1:0-Sieg des SV Waldhof Mannheim gegen Jahn Regensburg geht es sportlich um nicht viel. Ein früherer Torwart des FCK spielt eine tragische Rolle.

Aufgrund der Tabellensituation war die Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem Jahn Regensburg eigentlich nur eines für die Statistik gewesen – für beide Mannschaften ging es seit Wochen weder um den Aufstieg noch um den Klassenerhalt. Brisanz bekam das Spiel dennoch, weil der Waldhof unter der Woche mit Felix Lohkemper seinen Top-Torschützen vor die Tür gesetzt hatte, nachdem dieser seinen Wechselwunsch beim Verein angemeldet hatte.

Der Waldhof umging vor dem 1:0 (0:0) im letzten Heimspiel der Saison eine mögliche Konfrontation in Sachen Lohkemper mit den Fans. Die Verabschiedung der Spieler, die den Waldhof nach dieser Runde verlassen werden – darunter etwa Malte Karbstein, der zum samstäglichen Gegner wechselt –, verschob er auf das Verbandspokalfinale am Samstag, 23. Mai, gegen den Oberligisten und Stadtrivalen VfR Mannheim (11.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion).

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Keine eindeutigen Reaktionen

Waldhofs Sport-Geschäftsführer goss in der Pause im Interview bei Magenta-Sport etwas Öl ins Feuer: „Er hat uns mitgeteilt, dass er nicht mehr für den SV Waldhof auflaufen möchte.“ Trainer Luc Holtz hatte am Freitag bereits ein anderes Argument geliefert, warum sich der Verein Knall auf Fall vom 31-Jährigen getrennt hatte: „Die Äußerungen, die er vor 14 Tagen nach dem Spiel gegen Schweinfurt in der Presse gemacht hat, egal ob zur Taktik, Kaderplanung oder Vereinsführung, waren grenzwertig.“

Die Reaktionen unter den Beiträgen des SV Waldhof bei Facebook waren da nicht so eindeutig, zeigten Verständnis für den Verein: „Der Felix hat eben den Finger in die Wunde gelegt, dies hat einigen Herren nicht gepasst“, heißt es dort aber auch. Oder: „Da stimmt es hinten und vorne nicht, trotzdem würde ich als Trainer einen Spieler wie Lohkemper nicht vom Training ausschließen. Das ist sehr schwach von den Entscheidern.“

Im Stadtderby sich für den DFB-Pokal qualifizieren

Von daher konnte man am Samstag gespannt darauf sein, wie die Fans auf der im Sonnenlicht gebadeten Otto-Siffling-Tribüne auf den Rauswurf von Lohkemper reagieren würden – und es passierte nichts beim ersten finalen Heimspieltag nach drei Jahren, an dem der Waldhof nicht in Abstiegssorgen steckt. Holtz hatte am Freitag vielleicht schon die Losung vorgegeben: „Keiner ist größer als der Verein – weder Felix, noch ich, noch irgendein anderer Spieler.“

Überhaupt geht es beim Waldhof aktuell vor allem um ein Ziel: mit einem Sieg im Verbandspokal nach vier Jahren wieder den DFB-Pokal zu erreichen. Da kam der Erfolg gegen Regensburg zur rechten Zeit, beendete er doch eine Durststrecke von sechs Partien in Folge ohne Sieg.

Ein Spiel im Griff der Abwehrreihen

Die Partie vor 9100 Zuschauern war lange ein müder Sommerkick, der sich vor allem zwischen den Strafräumen abspielte. Beide Abwehrreihen hatten das Spiel fest im Griff – etwas, das beim Waldhof angesichts von bisher 67 Gegentoren und bis zum Samstag in 22 Spielen in Folge mit mindestens einem Gegentor eher ungewöhnlich ist.

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Der Siegtreffer für den Waldhof fiel durch ein Slapstick-Tor: Der Ex-Waldhöfer Adrian Fein passte aus dem Halbfeld zurück auf Torhüter Julian Pollersbeck. Der frühere Torwart des 1. FC Kaiserslautern schlug über den Ball und ließ damit den Ball ins eigene Tor rollen (53.).

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