Warum bei Finanzprodukten nur Sicherheit, Liquidität und Rentabilität zählen.

„Mein Bankberater begründet seine Empfehlung teurer Anlageprodukte mit deren höherer Qualität. Das klingt doch plausibel, oder?“



Hartmut Walz ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen. www.hartmutwalz.de Foto: Kunz

Beim Vertrieb von Geldanlagen wird häufig mit der „Preis-Qualitäts-Vermutung“ argumentiert. Die Erzählung lautet, dass Qualität eben ihren Preis habe und man etwas Besseres erhalte, wenn man mehr bezahlt. In der Welt der Waren stimmt das auch häufig – wenn auch nicht immer: Teure Schuhe und teures Werkzeug halten meist länger, und ein hochwertiges Kleidungsstück wird wahrscheinlich auch nicht nach der ersten Wäsche gleich zum Putzlumpen. Jedoch erleben wir auch bei Konsumgütern, dass die Preis-Qualitäts-Vermutung nicht immer gilt und Stiftung Warentest zeigt häufig, dass preiswerte Produkte dennoch eine höhere Qualität aufweisen können.

Bei Anlage- und kapitalbildenden Vorsorgeprodukten funktioniert die Preis-Qualitäts-Vermutung überhaupt nicht, da hohe Preise – sprich, hohe Kosten – zwangsläufig mit schlechter Qualität in Form von geringerem Vermögensaufbau einhergehen. Denn bei Kapitalanlagen sind ja Sicherheit, Liquidität und Rentabilität die zentralen Qualitätskriterien. Und Kosten vermindern die Rentabilität, ohne Ihnen gleichzeitig einen Zuwachs an Sicherheit oder Liquidität zu geben.

Ihre Tagesgeld- oder Festgeldanlage wird nicht dadurch sicherer, dass Sie einen niedrigen Zins akzeptieren. Und die Qualität Ihrer Altersvorsorge steigt auch nicht dadurch, dass Sie bei einem langjährigen Vorsorgevertrag ein Hochglanzprospekt erhalten, in dem Ihre renditearme Anlage mit jährlichen Kosten von zwei bis drei Prozent als „Exclusive-Select-Comfort-Premium-Park-Avenue“ bezeichnet wird. Gleiches gilt für teure, aktiv gemanagte Investmentfonds, deren klingende Namen im Langfristvergleich regelmäßig am unteren Ende von Vergleichstabellen zu finden sind. Machen Sie sich also am besten frei von der Preis-Qualitäts-Vermutung. Bei Finanzprodukten sind geringe Kosten das wichtigste Qualitätsmerkmal überhaupt.

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