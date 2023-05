Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine auf Äußerlichkeiten getrimmte Gesellschaft suggeriert unentwegt makelloses Dünnsein. Doch das hat nichts mit der Realität zu tun und macht uns krank, sagen Experten.

In einer Umfrage unter 1000 Deutschen gab vor einigen Jahren jeder Dritte an, mit dem eigenen Aussehen unzufrieden zu sein. Für viele beginnt das Hadern schon in der Grundschule. Einer großen