Summerlecher oder: Die Qual vun de Wahl. En Wocherickblick uff Pälzisch.

Des sinn so Woche, wu ich ins Schwanke kumm. Schreiw’ich iwwer zwää Landrät un en Owwerborjemääschter, die sich vor de G’schäftsstell vun de Palzwei-Werwung in Neistadt mit Segunnekleewer uff de Asphalt babben, wu se dann fer de Klimaschutz (Autor blättert in seine Notize) , ähm, sorry, wu se dann fer de Erhalt vun de Pälzer Weikeenichin demonschtrieren? Meechlicherweise ach in enre Variation, wu sich änner vun denne drei, ich deed emol saache de Landrat vun de Siedliche Weistrooß, die Noochbildung vun de Reichskron aus de Burch Trifels uff de Kopp schnallt, derweil die annere zwää em Kurt Dehn sei „Ja, so en gude Palzwoi“ singen?

Odder schreiw’ich emol widder iwwer die dunkle Mächt im Staatswese, die mich grad dermaße mit Baustelle eikäschtlen, dass ich ganz offiziell mei Kapitulation erklär, mir e Schipp un e Hack aus’m Keller hol un an de neggschtgelechene rot-weiße Absperrung um en Feriejob bettel? In de Hoffnung naddierlich, dass des zufällich äns vun denne Summerlecher isch, wu ach tatsächlich jemand schafft, un känns vun denne, wu blooß do isch, weil in de Feriezeit noch e paar Durchfahrt-Verbote-Schilder an die frisch Luft gemisst hänn.

Odder schreiw’ich iwwer de Bundesg’sundheitsminischter Karl Lauterbach un sei Bundesregierungskolleeche, wu in 100.000 Eiro deire Fliech in de Sudan g’floche sinn, um uffmerksam zu mache uff e humanitäri Kataschtroof vun ( Autor blättert in seine Notize) , ähm, sorry, des waren jo die Fliech zu de EM-Spiele vun unsere Fußball-Nationalmannschaft im eichene Land. Awwer, hopp, ich saach emol so: Velleicht griecht de Lauterbachskarl die Reform vum deitsche G’sundheitssischdeem jetzt jo viel eher gebacke – mit denne neie Sympathiewerte, die ihm sei Inschtagram-Pouschts vun de Ehrtribiin im Fußballstadion b’schert hänn.

Wu war ich? Genau: Bei de Iwwerleechung, iwwer was ich schreib die Woch. Unner uns: Ich schreib jetzt gar nix mä. Ich loss mich in meim Dienschtwache nooch Frankedaal ins Strandbad kutschiere. Un uff’m Weech dorthie heer ich e bissel AC/DC. Ich mään jo blooß.

Die Kolumne

Michael Konrad schreibt seit 2007 die Kolumne „Ich mään jo blooß“ für jede Ausgabe der RHEINPFALZ am SONNTAG – und natürlich immer auf Pfälzisch. Das Buch zur Kolumne („Ich mään jo blooß: De Ding“, Lipplerbookz, Annweiler, 2022) gibt es zusammen mit allen anderen Büchern des Autors („Saach blooß“, „Können Sie Pfälzisch?“) im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.