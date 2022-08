Der Bundesrechnungshof hat vor eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen künftiger Regierungen gewarnt. In einem der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorliegenden Bericht wies der Rechnungshof darauf hin, dass die öffentlichen Haushalte durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine bereits erheblich unter Druck geraten seien. „Der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, hat sich spürbar reduziert. In den kommenden Jahrzehnten werden die demografiebedingten Ausgaben erheblich ansteigen und damit zu einer wachsenden Herausforderung für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen.“ Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Der Rechnungshof mahnte die Beachtung der Schuldenregel an. „Ihre Einhaltung ist für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte essenziell.“ Das Fortbestehen und die Einhaltung der Schuldenregel sei kein Selbstzweck, sondern diene für die staatliche Handlungsfähigkeit unerlässlichen Zielen.

Die seit 2009 im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erlaubt dem Bund nur in geringem Ausmaß neue Kredite. In den Jahren 2020 und 2021 musste der Bund aber wegen der Corona-Pandemie mehr Schulden machen als eigentlich erlaubt. Die Verfassung erlaubt dies in einer „außergewöhnlichen Notsituation“. Im Juni hatte der Bundestag zum dritten Mal in Folge den Schuldendeckel ausgesetzt und dies neben der Pandemie mit den Folgen des Ukrainekrieges begründet. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) möchte aber unbedingt im nächsten Haushalt wieder zur Schuldenregel zurückkehren. Die Ampelpartner SPD und Grüne halten sich noch bedeckt und wollen abwarten, welche Belastungen auf Staat und Bürger zukommen.

Die Bundesbank sieht keinen Grund für eine überplanmäßige Verschuldung über 2022 hinaus. In ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht schreiben die Zentralbanker, die Schuldenbremse führe nicht zu einer „Vollbremsung, die die Wirtschaftsentwicklung abwürgt“. Weiter heißt es: „Vertrauen in solide Staatsfinanzen ist wichtig, damit der Staat in Krisen stabilisieren kann.“