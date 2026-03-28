Bei einer Trennung kommen die Finanzen ins Rutschen: Soll man das Haus verkaufen, behalten oder den anderen auszahlen? Welche Optionen es gibt.

Wer heiratet, will ein Leben lang zusammenbleiben, gemeinsam alt werden. Manchmal kommt dann aber alles anders: Der Alltag hat einen fest im Griff, die Nerven liegen blank, von den gemeinsamen Träumen ist nicht mehr viel übrig, nur noch Beziehungskrise. Und irgendwann zieht einer von beiden den Schlussstrich: Trennung, Scheidung, aus der Traum.

Etwa jede dritte Ehe wird laut Statistischem Bundesamt wieder geschieden. Und dadurch ändert sich dann nicht nur der Alltag ganz gravierend, sondern auch die finanzielle Situation der früheren Eheleute.

Besonders komplex wird es, wenn gemeinsames Wohneigentum betroffen ist – denn Immobilien zählen in der Regel zu den größten finanziellen Verpflichtungen eines Paares. Und so stehen die Ex-Partner dann vor der Frage, was mit dem gemeinsamen Haus oder der Wohnung passieren soll – und was aus dem laufenden Kredit wird.

Den meisten Paaren gehört ein gemeinsames Haus oder eine Wohnung jeweils zur Hälfte. Doch auch wenn andere Anteile im Grundbuch stehen: Ansprüche ergeben sich dadurch nicht, sagt Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Eigentümerverband Haus & Grund. „Niemand darf den anderen rauswerfen, beide Eigentümer haben dasselbe Wohnrecht.“

Was man in der Ehe erwirtschaftet hat

Hausbesitzer sollten sich aber darauf einigen, wer bleiben darf, sonst ist auch das ein Fall für die Richter. „Dann kann es sogar passieren, dass die Besitzer die Immobilie verkaufen oder versteigern müssen“, so Wagner. Denn wer wohnen bleibt, muss dem Ex-Partner für dessen Besitz eine Entschädigung bezahlen, ähnlich einer Miete. „Dadurch kann es durchaus passieren, dass sich der Bleibende das Haus oder die Wohnung nicht mehr leisten kann.“

Grundsätzlich hängt der Umgang mit gemeinsamem Wohneigentum bei einer Scheidung vom rechtlichen Rahmen ab. Wenn kein Ehevertrag geschlossen wurde, gilt die Zugewinngemeinschaft als gesetzlicher Güterstand. Vermögen, das während der Ehe aufgebaut wurde, zählt dann als gemeinsamer Zugewinn.

Bei der Trennung wird verglichen, wie viel jeder Partner hinzugewonnen hat. Der Partner mit dem höheren Zugewinn muss einen finanziellen Ausgleich leisten, wenn keine Ausnahme greift. Auch der Wertzuwachs einer Immobilie, die während der Ehe gekauft wurde oder im gemeinsamen Besitz ist, fließt in die Berechnung dieses Zugewinnausgleichs ein.

„Entscheidend für die Eigentumsverhältnisse einer Immobilie ist das Grundbuch“, erklärt Sandra Leifeld, Juristin bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. „Eigentümer bleibt, wer dort eingetragen ist – auch nach der Trennung.“ Ebenso bleibt die Haftung gegenüber der Bank bestehen, wenn ein Kreditvertrag zur Finanzierung der Immobilie unterschrieben wurde, erklärt Leifeld. „Wer den Kreditvertrag unterzeichnet hat, ist auch nach der Scheidung für die Rückzahlung verantwortlich.“

Die Bank muss zustimmen

Für den Umgang mit der gemeinsamen Immobilie und dem laufenden Kredit haben die Ex-Partner mehrere Optionen. Am häufigsten entscheiden sich Paare im Trennungsfall für den Verkauf des gemeinsamen Eigenheims. Der Erlös wird dann aufgeteilt, die bestehenden Kredite werden in der Regel daraus getilgt.

„Bei einer vorzeitigen Kreditkündigung – insbesondere innerhalb der ersten zehn Jahre – fällt oft eine Vorfälligkeitsentschädigung an“, erklärt Leifeld. Ein Verkauf im Trennungsjahr könne helfen, finanzielle Belastungen zu reduzieren und einen besseren Verkaufspreis zu erzielen.

Eine zweite Möglichkeit ist, dass ein Partner Haus und Kredit allein übernimmt – vorausgesetzt, die Bank stimmt dem zu. Das Institut prüft die Kreditwürdigkeit des Einzelnen, was je nach vereinbarten Zinsen schwierig sein kann. Stimmt die Bank nicht zu, bleiben beide im Kreditvertrag.

Klare Absprachen zur Ratenzahlung oder ein finanzieller Ausgleich über den Trennungsunterhalt sind dann unverzichtbar. Das gilt auch, wenn der Kredit auf eigenen Wunsch gemeinsam weitergeführt werden soll – was dann aber wiederum eine monetäre Bindung über die Scheidung hinaus bedeutet.

Umbau: Zwei getrennte Einheiten

In solchen Fällen gibt es verschiedene Möglichkeiten. So kann die Immobilie beispielsweise vermietet werden, um mit den Einnahmen den Kredit zu tilgen oder das eingenommene Geld zwischen den Partnern aufzuteilen. Möglich ist außerdem, dass ein Partner im Haus wohnen bleiben, was besonders bei Kindern im Haushalt sinnvoll wäre. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mietfreies Wohnen als geldwerter Vorteil angerechnet wird und auf den gezahlten Unterhalt zurückschlägt.

In Einzelfällen, etwa bei langen Ehen und gefestigten Familienstrukturen, kann man die Immobilie auch ganz oder teilweise vorzeitig auf die gemeinsamen Kinder übertragen. Mitunter kommen noch unkonventionellere Modelle zum Tragen.

Eine Variante ist die sogenannte Realteilung, bei der das Eigenheim in zwei getrennte Einheiten umgebaut wird. Auch dass man weiterhin unter einem Dach wohnen bleibt, dann nicht mehr als Eheleute, sondern als Wohngemeinschaft, ist möglich. Es erfordert allerdings eine sehr stabile persönliche Basis – oder dass man sich weiterhin schätzt und mag.

Nicht immer finden getrennte Paare eine Lösung für das gemeinsame Wohneigentum. Oft steht der Wunsch nach einem klaren Schlussstrich in Konflikt mit dem emotionalen Festhalten an der Hütte. Sind die Partner nicht in der Lage, sich zu einigen, bleibt als rechtlicher Ausweg die sogenannte Teilungsversteigerung.

Bei der Versteigerung legt man drauf

Die kann von einem der beiden Eigentümer beim Amtsgericht beantragt werden, wenn beide im Grundbuch stehen. Dabei wird die Immobilie versteigert und der Erlös zwischen den ehemaligen Partnern aufgeteilt.

Auch Dritte können mitbieten – oft liegt das Anfangsgebot bei nur 50 Prozent des Marktwerts. „Diese Lösung ist der letzte Schritt, wenn keine Einigung möglich ist“, erklärt Juristin Leifeld. Sie bringe meist finanzielle Nachteile mit sich.

Wer Gerangel um das Eigenheim vermeiden möchte, kann schon beim Einzug mit dem Partner eine Regelung festlegen, wer im Fall einer Trennung dort bleiben darf. Für Verheiratete bietet sich ein Ehevertrag an. Unverheiratete könnten sich beim Kauf einer Immobilie mit einem Partnerschaftsvertrag absichern, schlägt Leifeld vor. „So lässt sich im Ernstfall Streit vermeiden und eine saubere Lösung finden.“

Achtung, Steuer!

Bei einer Trennung fällt zudem Spekulationssteuer an, wenn Eigentum zehn Jahre nach dem Kauf mit Gewinn verkauft wird – es sei denn, es wurde durchgehend selbst bewohnt. Auch für unbebaute Grundstücke oder Betriebsvermögen kann Steuer erhoben werden. Wird nach der Scheidung Eigentum übertragen, kann der Fiskus Grunderwerbsteuer fordern. Damit die Steuerbefreiung greift, sollte die Übertragung noch während der Ehe oder mit der Scheidungsvereinbarung abgewickelt werden.

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