Spottlicht:

BaWü statt Bali

Eins muss man Winfried Kretschmann lassen: Der Waschlappen-Mann weiß einfach, wie man sich ins Gespräch bringt. In einem Interview warf er nun die Frage auf, ob’s wirklich ein Verlust ist, wenn man auf eine Reise nach Bali verzichtet. Europa biete doch auch viel Natur und Kultur – und die Anreise sei so viel kürzer und klimafreundlicher. Recht hat er. Wir gehen noch einen Schritt weiter und schlagen Urlaub in BaWü vor. Allen, die jetzt einwerfen, Reisen sei wichtig für die Erweiterung des Horizonts und den Austausch zwischen den Kulturen, sagen wir: eben! Dem Rest der Republik ist das Ländle sicherlich genauso fremd wie Fernost. Und was die Temperaturen angeht, kann der Stuttgarter Talkessel im Hochsommer locker mit den Tropen mithalten.