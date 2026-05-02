Der Kafue, Sambias größter Nationalpark, ist noch ein Geheimtipp für spektakuläre Safaris – und eine Arche Noah für Afrikas Tierwelt.

Von Helge Bendl

Gestaunt wird still. Zum einen, weil einem das Erlebnis schlichtweg die Sprache verschlägt. Und zum anderen, weil man ohnehin besser keinen Mucks macht, wenn ein Löwenrudel die Entscheidung getroffen hat, sich im Schatten des Safarifahrzeugs erst ausgiebig zu liebkosen und dann dort Siesta zu machen.

Die acht jungen Raubkatzen haben ihre Furchtlosigkeit geerbt, von den weiter entfernt ruhenden Müttern Nala und Yaya und von ihrem Vater, dem legendären Prachtstück General. Dass die Tiere individuelle Eigenschaften haben, lässt sich aber nicht von der Hand weisen. Eine anderthalb Jahre junge Dame, die später Sniff getauft wird, ist besonders neugierig. Reifen, Motorhaube, Türen: Alles wird nicht nur beäugt, sondern auch interessiert beschnuppert.

Die Löwen können den Spieß auch umdrehen

Wer Löwen nicht nur kurz in dichtem Gebüsch fotografieren, sondern sie über Stunden bei ihren Interaktionen und Jagdzügen begleiten will, findet in Sambia keinen besseren Ort als die Busanga Plains. Das flache Terrain ist perfekt, um sie aufzuspüren. Im saisonal überfluteten Marschland im Norden des riesigen Kafue-Nationalparks leben außerdem besonders große Rudel. Anderswo gelten Löwen als wasserscheu, doch dort sprinten sie wie selbstverständlich durchs Nass. „Es gibt derart viel Nahrung, dass hier mehr als 60 Löwen leben: Viele zehntausend Moorantilopen, dazu Herden an Pukus und weitere Beutetiere“, erzählt Newton Mulenga. Schon sein Vater hat Touristen die Region erklärt, nun füllt der Sohn die großen Fußstapfen als Guide für das Chisa Busanga Camp.

Auf Safari gibt es viel zu sehen. Foto: Helge Bendl

Manchmal drehen die Löwen den Spieß aber um und besuchen ihrerseits die Touristen. Die Safari-Camps stehen auf Inselchen mit Feigenbäumen, Palmen und Pod-Mahogany-Bäumen: das perfekte Versteck. „Die Löwen sind hier Zuhause. Das respektieren wir und stellen sicher, dass unseren Gästen nichts passiert“, erklärt Willard Kaleyanungu, der als Guide für zwei Camps von Wilderness arbeitet. Wichtigste Devise: Abstand halten und die Hinweise der Profis beachten. So geht man bei Dunkelheit nie alleine zurück zu seinem Zelt.

Das Busanga Bush Camp und das Shumba Camp liegen in einem Bereich, in dem sich die Raubkatzen anscheinend besonders wohl fühlen. Schließlich hat einmal in der Regenzeit, als kein Mensch vor Ort war, eine Löwin die Plane von Shumbas Zelt Nummer Eins aufgerissen und dort ihren Nachwuchs geboren. Rosemary, die das Spa betreut, sammelt seither abends die Kissen ein, damit keine Löwenbabys damit spielen. Barmann Stanley hatte, als seine Gäste längst im Bett waren, beim Geschirrspülen ebenfalls schon Besuch. Im Busanga Bush Camp hängen die Löwen derweil gerne am Pool ab, weil es dort mittags angenehm kühl ist.

Der Park hat nun zum Glück Millionen zur Verfügung

Die Löwen sind Kafues berühmteste Attraktion. Aber nicht die einzige. In keinem anderen Nationalpark Afrikas gibt es so viele Antilopenarten wie dort. Wer das Schutzgebiet von Süd nach Nord quert, kann mit Glück 21 Gattungen sehen, vom winzigen Sharpe-Greisbock bis zum riesigen Eland. Dazu kommen Raritäten wie die Lichtenstein-Antilope oder der Defassa-Wasserbock, der anders als seine bekannteren Cousins keinen elliptischen Ring am Hinterteil hat. Als Teil der Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area (KaZa), dem weltgrößten grenzüberschreitenden Naturschutzgebiet, hat der Kafue eine wichtige Funktion als Rückzugsort für viele weitere bedrohte Arten.

Seit Juli 2002 betreibt die private Naturschutzorganisation African Parks den Kafue in Partnerschaft mit Sambias Naturschutzbehörde. Statt eines Jahresbudgets, das einst nicht einmal für den Kauf eines neuen Land Cruisers reichte, hat der Park nun viele Millionen zur Verfügung, um die Infrastruktur auszubauen, Ranger auszurüsten und Wilderer abzuschrecken, ob mit einer Hundestaffel oder einem Helikopter. Damit auch die Menschen, die jenseits der Parkgrenze leben, vom Naturschutz profitieren, werden Kliniken und Schulen renoviert und vor allem viele neue Jobs geschaffen.

Ein Tier fehlt noch

Im Südosten des Kafue ist das um einen riesigen afrikanischen Ebenholzbaum gebaute Nanzhila Plains Camp die einzige Unterkunft weit und breit. Beim Game Drive durch die Grassavanne mit ihren Bauminseln stößt man auf kein anderes Fahrzeug. Klunker- und Kronenkraniche staksen durch den Sumpf, zwischen den Mopanebäumen sind Südliche Hornraben unterwegs. Die offene Ebene ist auch der beste Spot des Parks zum Beobachten von Geparden. Dort kann man großes Naturkino erleben: Drei Brüder pirschen sich an ein Kudu heran – und verfehlen die große Antilope nach rasend schnellem Spurt am Ende nur um Haaresbreite.

Das einzige, was im Kafue zum Safari-Glück aktuell noch fehlt, sind Nashörner – mehr als 2000 soll es dort gegeben haben, bevor ihnen bis in den letzten Winkel des Parks nachgestellt wurde und schließlich alle gewildert waren. Doch Ende des Jahres sollen 40 bis 60 Spitzmaulnashörner aus Namibia und Südafrika umgesiedelt werden und in einem besonders intensiv geschützten Areal eine sichere neue Heimat finden. Im Kafue, Sambias größter Arche Noah für Afrikas Tierwelt, streifen also bald wieder alle Arten der „Big Five“ durch den Busch.

Sambia

Anreise

Ethiopian, www.ethiopianairlines.com, fliegt von Frankfurt nach Lusaka, Proflight weiter nach Livingstone, www.flyzambia.com.

Ausgangspunkt für Safaris im Kafue Nationalpark sind die Hauptstadt Lusaka oder Livingstone an den Viktoriafällen.



Unterwegs

Straßentransfers in den Park kosten ab 135 Euro pro Person, der Platz im Buschflieger ab 500 Euro. Selbstfahrer mieten bei Hemingway's in Livingstone einen Hilux-Camper, ab 175 Euro/Tag, www.hemingwayszambia.com.



Reisezeit

Das Winterhalbjahr auf der Südhalbkugel (Mai bis November) ist für Safaris perfekt. Viele Camps schließen in der Regenzeit (Dezember bis April).



Unterkunft

Selbstfahrer mit Campingausrüstung übernachten für 34 Euro pro Person auf den Campsites Malala und Kalumbu. Dort lassen sich Buschwanderungen und Pirschfahrten im Safarifahrzeug buchen. Zudem gibt es weitere Wild Camping Sites ohne Infrastruktur, ab 135 Euro/vier Personen, www.visitkafue.org.

Nette Unterkünfte am Fluss bietet das Kasabushi Camp. Glamping-Zelt ab 72 Euro pro Person, Zeltchalets ab 334 Euro pro Person, inklusive Vollpension und Aktivitäten, www.kasabushi.com. Rundum-Service mit Pirschfahrten und Vollverpflegung bieten exklusive Safari-Camps wie Nanzhila Plains, ab 571 Euro pro Person, www.everwild.travel, Chisa Busanga, ab 981 Euro pro Person, https://greensafaris.com, und Wilderness Busanga Bush Camp, ab 1100 Euro pro Person, www.wildernessdestinations.com.



Veranstalter

Sambia-Spezialist Abendsonne Afrika organisiert Reisen in die schönsten Nationalparks des Landes, zum Beispiel eine elftägige „Silent Safari“ nach Kafue und South Luangwa, ab/bis Lusaka inklusive Flügen ab 6479 Euro pro Person, https://abendsonneafrika.de.

Trails Reisen organisiert eine 19-tägige Camping-Safari durch Parks in Namibia und Botswana sowie den sambischen Schutzgebieten Kafue und Liuwa Plain, ab 4580 Euro pro Person, www.trails-reisen.de.



Allgemein

Über den Park informiert https://visitkafue.org.

Ein Guide fürs Land ist „Reisen in Zambia“, Ilona Hupe Verlag, www.hupeverlag-shop.de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.