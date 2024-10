Der Unterschied zwischen dem Gerichtssaal und der Theaterbühne? „Geringfügig“, sagt Matthias Weihrauch. Über 54 Jahre lang hat der Kaiserslauterer Rechtsanwalt als Strafverteidiger gearbeitet. Sein Ruf reicht weit über die Stadt hinaus. Jetzt hängt er die Robe an den Nagel.

Der Unterschied zwischen dem Gerichtssaal und der Theaterbühne? Matthias Weihrauch lacht, muss aber nicht lange überlegen: „Der Unterschied ist geringfügig. Ich habe als Strafverteidiger mein Kostüm, also Robe und weiße Fliege, ich habe vorher Maske vor dem Spiegel gemacht, und ich habe meine Bühne und mein Publikum.“ Der kleine Unterschied liege beim Text: „Man muss viel extemporieren“, sprich: komplexe Sachverhalte auf den Punkt bringen, frei reden und auf die jeweilige Situation reagieren. Und die Sache mit dem Applaus? „Das ist im Gerichtssaal verboten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Manchmal sei es dann halt doch passiert.

54 Jahre und acht Monate lang hat der Kaiserslauterer Rechtsanwalt als Strafverteidiger gearbeitet und sich einen Ruf weit über die Grenzen der Barbarossastadt hinaus erworben. Dabei wollte der junge Weihrauch ursprünglich tatsächlich Schauspieler werden. 1940 in Berlin geboren, verschlug es die Familie in den Kriegswirren erst nach Sachsen-Anhalt, dann nach Baden-Württemberg, wo der Pennäler Weihrauch an seinem Gymnasium eine Theatergruppe gründete. Als Student wusch er Teller, um sich eine Karte für eine Aufführung mit Gustaf Gründgens leisten zu können. Los ließ ihn diese Leidenschaft bis ins hohe Alter nicht, beruflich aber wandte Weihrauch sich der Juristerei zu. „Ich hab studiert, um Strafverteidiger zu werden, denn das ist dann doch der schönste Beruf der Welt.“

„Ich bin ein Pedant“

Dass über fünf Jahrzehnte Praxis auch eine Bühne für viele Geschichten bieten, liegt auf der Hand. Weihrauch – „Ich bin ein Pedant“ – hat sich für das Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG eine kleine Liste mit spektakulären Fällen gemacht. 1981 war es, als er in Sachen Rindfleisch einen Landauer Kaufmann vor dem Landgericht Kaiserslautern verteidigte – ein Mammutverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Kurz gesagt, ging es darum, dass die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwarf, an einem internationalen Schmugglerring beteiligt zu sein. Einer von mehreren Tricks: Tausende Tonnen von argentinischem Rindfleisch wurden aus Großbritannien über die Niederlande nach Deutschland eingeführt und dort preiswert verkauft, indem man vorspiegelte, dass es sich lediglich um einen Transit mit dem Ziel Italien handelte. Der Zoll wurde folglich hintergangen.

Am Ende des Tages blieb allerdings nicht viel übrig vom Millionenvorwurf an den Landauer Geschäftsmann: Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten gegen eine Geldauflage von immerhin 100.000 Mark (gut 51.000 Euro) an die Staatskasse eingestellt. „Ein Mitbeschuldigter saß in den Niederlanden, und ich hatte es geschafft, dass die ganze Strafkammer nach Holland fuhr, um dort Zeugen und Mitbeschuldigte zu vernehmen. Und dann kamen wir zurück und haben uns geeinigt.“ Die Geldauflage zahlte der Landauer noch am selben Tag, der Scheck über die hohe Summe lag vor Weihrauch auf dem Tisch im Gericht.

Matthias Weihrauch im Jahr 2003 im Landgericht Kaiserslautern. Archivfoto: View

„Menschen in Grenzsituationen“

Über jedes seiner Mandate – den Begriff Fälle schätzt der Strafverteidiger nicht – hat der Rechtsanwalt detailliert Buch geführt. Mehr als 7000 Mandanten seien es gewesen und 4069 Hauptverhandlungen.

