Die Deutschen fahren immer weniger Auto. Das hat vergangene Woche das Kraftfahrtbundesamt gemeldet. Was den Verkehr in Rheinland-Pfalz angeht, ist dieser Rückgang allerdings nur ein kleiner Teil der Realität, wie die Statistiken zeigen.

12 320 Kilometer pro Jahr

Im Schnitt fuhr ein Pkw in Deutschland im vergangenen Jahr 12.320 Kilometer, 150 weniger als im Jahr zuvor und 1791 Kilometer weniger als 2014. Das Minus reichte laut Kraftfahrt- bundesamt aus, um den Anstieg im Fahrzeugbestand mehr als auszugleichen. Mit dem Pkw legten Menschen in Deutschland 2023 insgesamt 591 Milliarden Kilometer zurück, 2018 waren es 630 Milliarden. Die Gesamtfahrleistung aller Fahrzeuge, also zum Beispiel auch mit Motorrädern, Bussen und Lastwagen, lag 2023 bei 709 Milliarden Kilometern (etwa 40 Milliarden davon in Rheinland-Pfalz). Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass 2023 auch im Land wieder weniger Auto gefahren wurde als in den Vorjahren, doch liegen noch keine exakten Zahlen vor. Übrigens: 1063 Kilometer legt, statistisch betrachtet, jede Person im Land jährlich mit Bussen oder Bahnen zurück.

Gütertransport zu 87 Prozent auf der Straße

87,4 Prozent des Gütertransports erfolgen in Rheinland-Pfalz über Straßen, 7,1 Prozent auf dem Wasser und 5,4 Prozent auf der Schiene. Bei den Gütertransportzahlen werden nach dem Verursacherprinzip nur Transporte berücksichtigt, die in Rheinland-Pfalz starten oder enden, also keine Durchgangs- oder Transitverkehre. Es werden auch nicht die Fahrtstrecken zugrundegelegt, sondern die transportierten Mengen an Gütern – 2021 waren das 299 Millionen Tonnen. Gegenüber 2010 nahm das Transportaufkommen im Jahr 2021 bundesweit um 14 Prozent zu, in Rheinland-Pfalz sogar um 19 Prozent. Der Anteil des Eisenbahngüterverkehrs in Rheinland-Pfalz – 5,4 Prozent – liegt um 2,9 Prozentpunkte geringer als im Bundesschnitt (8,3 Prozent).

Ein Grund dafür laut Statistischem Landesamt: In Rheinland-Pfalz ist das Schienennetz mit 101 Metern Schiene pro Quadratkilometer nicht so dicht wie im Durchschnitt aller Flächenländer (105 Meter je Quadratkilometer). Der Anteil der Binnenschifffahrt am Transportaufkommen liegt in Rheinland-Pfalz mit gut 7 Prozent viel höher als im Bundesschnitt (4,6 Prozent). Grund dafür: Im Wasserstraßenbereich „Rhein, Lahn, Main, Mosel, Neckar, Saar“ erfolgen laut Landesamt rund zwei Drittel des gesamten Güterumschlags auf Wasserstraßen in Deutschland.

Autos machen 86 Prozent des Verkehrs

In Rheinland-Pfalz waren im vergangenen Jahr 3.246.233 Fahrzeuge zugelassen, davon rund 2,8 Millionen privat (Stand 2022). Das sind insgesamt knapp 588.000 mehr als im Jahr 2008. Die Fahrleistung wird nicht jedes Jahr ermittelt. Die 3,1 Millionen Fahrzeuge, die 2019 registriert waren, legten in einem Jahr 40,7 Milliarden Kilometer zurück. Autos erbringen 86 Prozent der Fahrleistung auf rheinland-pfälzischen Straßen. Alle anderen Fahrzeugtypen zusammen kommen auf 14 Prozent oder knapp ein Siebtel der insgesamt zurückgelegten Strecke.

91 Prozent Verbrenner

Obwohl die Anzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge mit Elektromotor oder als Hybridvarianten wächst, dominieren Fahrzeuge mit konventionellen Verbrennungsmotoren weiterhin den Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz. Zum Stichtag 1. Januar 2024 machten Verbrenner 93 Prozent des Fahrzeugbestands im Bundesland aus. Bei den Pkw lag der Anteil bei 91 Prozent. Der Wegfall der staatlichen Kaufprämie für E-Autos im Jahr 2024 zeigt sich deutlich in den Neuzulassungen.

