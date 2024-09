Das Recht auf Reparatur soll Nachhaltigkeit zum lohnenswerten Geschäftsmodell machen.

Kürzlich ist der Trockner, den ich von meiner Oma übernommen hatte, abgeraucht. Ich wollte ihn so lange wie möglich nutzen. An eine Reparatur habe ich natürlich nicht gedacht. Denn es wäre günstiger, ein neues Gerät anzuschaffen als es reparieren zu lassen. Ein EU-Gesetz soll es bald einfacher machen, einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder ein Handy zu reparieren. Das beginnt bei der Entwicklung der Produkte. Hersteller werden verpflichtet, diese so zu gestalten, dass sie mit handelsüblichen Werkzeugen geöffnet und repariert werden können. Das soll helfen, die Kreislaufwirtschaft in der EU anzukurbeln und Müllberge zu reduzieren. Laut EU-Kommission fallen jedes Jahr rund 35 Millionen Tonnen Abfall an, weil Produkte zu früh weggeworfen werden. Die EU-Mitgliedsstaaten haben jetzt zwei Jahre Zeit, um das Recht auf Reparatur in nationale Gesetze zu übertragen. Schrauben Sie sich schon einmal warm.