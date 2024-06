Die „historische Rendite“ zeigt, dass sich langfristiger Aktienbesitz in der Regel bezahlt macht.

„Eine Arbeitskollegin lachte mich aus, als ich ihr von 3,5 Prozent Zinsen auf mein Geldmarktkonto berichtete. Auf ihre Aktien hätte sie gerade über 18 Prozent Rendite eingestrichen. Kann das stimmen?“

Die Gegenüberstellung der 3,5 Prozent mit den 18 Prozent ist ein typischer Fall eines „Äpfel mit Birnen“-Vergleichs. Ihre Kollegin hat offensichtlich die jüngst erhaltene Ausschüttung auf das vor etlichen Jahren investierte Kapital ihrer Aktien berechnet. Diese Kennziffer heißt „historische Dividendenrendite“. So kann man eine Rendite errechnen. Für zukunftsgerichtete Entscheidungen taugt diese Sicht in den „Rückspiegel“ jedoch nicht. Denn wenn zwischen dem historischen Kaufpreis und der diesjährigen Dividendenausschüttung viele Jahre vergangen sind, dann sind zweistellige Dividendenrenditen wahrscheinlich. In dieser Zeit ist der Kurs sowohl wegen des Wachstums der Aktiengesellschaft als auch wegen der Inflation kräftig gestiegen. Also müsste in einem „Äpfel mit Äpfel“-Vergleich die Dividendenrendite auf den heutigen Preis der Aktien und nicht auf den historischen Einstandskurs berechnet werden. Ein Beispiel: 18 Prozent Rendite auf den damaligen Kaufpreis der Aktie von 10 Euro schrumpften auf unter 3 Prozent auf den aktuellen Kurs der gleichen Aktie von über 65 Euro. Trotzdem ist die „historische Dividendenrendite“ eine interessante Größe, da sie die Vorteilhaftigkeit langfristigen Aktienbesitzes zeigt. Wer heute in Aktien investiert, wird in 20, 30 oder 40 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine zweistellige Rendite erhalten.

