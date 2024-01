Soll bei Rekordkursen auf den Aktienkauf verzichtet werden? Unser Finanzexperte antwortet.

„Der Dax ist dicht unter seinem All time-Hoch und auch andere Aktienmärkte sind teuer. Sollte man da nicht lieber die Finger von Aktien lassen und auf niedrigere Kurse warten?“



Wenn das bei Ihnen zur Anlage stehende Geld nur kurzfristig verfügbar ist, würde ich Ihnen komplett von Aktien abraten. Wenn Sie jedoch einen längerfristigen Anlagehorizont haben, sind Rekordkurse kein Argument gegen den Aktienkauf. Zwei wichtige Argumente: Erstens schauen Sie offenbar auf den Performance-Dax, also einen Index, der alle Dividendenzahlungen seit Bestehen des Index mitrechnet. Würden Sie hingegen den reinen Kursindex betrachten, der also nur die Kursbewegungen ohne ausgeschüttete Gewinne abbildet, kämen Sie zu einem ganz anderen Bild. Bereits um die Jahrtausendwende war der Kursindex ähnlich hoch wie heute und 2021 lagen die Kurse sogar noch höher. Bei dieser – korrekten – Sichtweise ist Ihre Sorge vor dem Kurshoch schon deutlich geringer. Zweitens sollten wir stets die Inflation mitberücksichtigen. Alleine durch den Wertverfall des Euros „müssen“ ja Sachwerte – also auch Aktien – langfristig im Kurs steigen. Und da die Kurse schwanken, kommt es zwangsläufig immer mal wieder zu einem „All time-Hoch“. Lassen Sie sich also von Meldungen über Rekordkurse nicht allzu sehr beeindrucken und schauen Sie neben dem Performance-Index parallel auch stets auf den Kursindex.

Sie haben Fragen rund um Ihr Geld? Schreiben Sie uns an ras-hohekante@rheinpfalz.de.