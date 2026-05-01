Eine hohe Dividende bedeutet nicht zwingend, dass ein hoher Gewinn erzielt wurde.

„Zwischen lauter schlechten Nachrichten lese ich von angeblichen Rekord-Dividenden bei den Dax-Unternehmen. Wie kann das sein?“

Hartmut Walz ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen. www.hartmutwalz.de Foto: Kunz





Sie haben Recht, die Nachricht von den höchsten Dax-Dividendenausschüttungen aller Zeiten verwundert zunächst. Doch einige Erklärungen lösen den scheinbaren Widerspruch auf. Die bevorstehenden Ausschüttungen liegen mit rund 55 Milliarden Euro rund fünf Prozent über den Zahlungen von 2025. Dabei ist zunächst zu bedenken, dass Dividendenzahlungen stets ein Jahr versetzt zu den erzielten Gewinnen erfolgen. Die Ausschüttungen in der aktuellen Dividendensaison 2026 bezieht sich also auf Gewinne, die im Jahr 2025 erwirtschaftet wurden. Für die Dividendensaison 2027 erwarten Analysten allein schon wegen der gestiegenen Energiepreise keine weitere Steigerung der Ausschüttungen – aber bis dahin kann noch viel passieren. Außerdem darf man von den 40 größten Börsenunternehmen nicht auf den Zustand der gesamten deutschen Wirtschaft schließen, da die Dax-Mitglieder tendenziell einen höheren Teil Ihrer Geschäfte im Ausland abwickeln und am dortigen Wachstum teilhaben konnten. Hinzu kommt, dass einige Dax-Unternehmen aktuell einen höheren Anteil ihres Gewinnes ausschütten, um die Dividende nicht senken zu müssen. Zum Teil wird sogar Dividende aus Gewinnen früherer Jahre bezahlt. Man darf also die Dividendenentwicklung nicht mit der Gewinnentwicklung gleichsetzen. Der Gewinn der Dax-Unternehmen ist 2025 nämlich sogar leicht gesunken.

Schließlich sollten wir stets die Inflation bedenken. Denn etwa die Hälfte des in Euro berechneten Dividendenwachstums wird ja bereits durch die Inflation des letzten Jahres aufgezehrt. Eine gute Nachricht ist es trotzdem, denn Erträge aus Geldmarktkonten oder Zinspapieren (Anleihen) unterliegen ja dem gleichen Kaufkraftverlust.

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