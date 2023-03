Städtetour

Unbekanntes Rom

„Unbekanntes Rom“ lautet der Titel einer Studienreise, die die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg in diesem Jahr vom 28. Oktober bis 4. November anbietet. Der Trip in die italienische Hauptstadt kombiniert den Besuch touristischer Sehenswürdigkeiten mit weniger bekannten Attraktionen, darunter die Gärten der Magistralvilla des Malteserordens auf dem Aventin. Außerdem steht ein „Wiedersehen“ mit Büchern der „Bibliotheca Palatina“ auf dem Programm. Dabei handelt es sich um jene Büchersammlung, die 1623 aus Heidelberg nach Rom entführt worden ist. Der Preis für die Reise beträgt 1790 Euro im Doppelzimmer. Darin enthalten sind die Zugfahrt und Halbpension. Die Buchung erfolgt per E-Mail an die Adresse eeb.heidelberg@kbz.ekiba.de. Auf diesem Weg erhalten Interessierte auch weitere Informationen.

Peru

Reisen wieder möglich

Verschiedene Veranstalter bieten ab sofort wieder Reisen nach Peru an. Insgesamt 25 Abfahrttermine sind bei Intrepid bereits wieder buchbar, Mitbewerber G Adventures bietet Kreuzfahrten auf dem Amazonas und Wanderungen auf dem Inka-Trail wieder an. Man wolle mit der Wiederaufnahme der Reisen die Menschen vor Ort unterstützen, die auf den Tourismus als Einnahmequelle dringend angewiesen sind, heißt es seitens der Veranstalter. Das südamerikanische Land zählt rund 34 Millionen Einwohner. Mehr Informationen über die Touren finden sich im Internet unter

www.gadventures.com, www.intrepidtravel.com/de

England

Im Norden und Osten

Egal, wohin man in England reist – überall erweist sich „Albion“ als ein Land mit großartiger Geschichte und einer wesentlich vom Christentum geprägten Kultur. Der Stuttgarter Veranstalter Biblische Reisen bietet nun die Tour „England – vom Osten in den Norden“ (16. bis 24. August, 2190 Euro im Doppelzimmer) an. Die Teilnehmer lernen geschichtsträchtige Städte, Kathedralen, Schlösser, Herrenhäuser und Landschaftsgärten kennen. Weitere Infos gibt es unter

www.biblische-reisen.de

Nordrhein-Westfalen

Gartenträume in Höxter

Die 19. Landesgartenschau von Nordrhein-Westfalen findet in diesem Jahr vom 20. April bis 15. Oktober in Höxter statt. Für einen Besuch bietet das Gräflicher Park Health & Balance Resort in Bad Driburg ein spezielles Arrangement an, das den Titel „Landesgartenschau für Genießer“ trägt. Im Preis ab 434 Euro pro Person sind zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, ein Abendessen im Caspar’s Restaurant am ersten Abend, die Eintrittskarte zur Landesgartenschau samt Bahnfahrt sowie die Nutzung des hoteleigenen Spas enthalten. Weitere Infos zum Hotel und dem Arrangement gibt es im Netz unter

www.graeflicher-park.de

Elbsandsteingebirge

Broschüre für Wanderer

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz legt die Broschüre „Wandern im Elbsandsteingebirge“ neu auf. Erstmals kommen Wegbeschreibungen, Karten und Höhenprofile per QR-Code direkt aufs Smartphone. Die Broschüre kann man kostenlos bestellen oder herunterladen unter