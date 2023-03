Italien

Berge, Buchen, Bären

Den persönlichen Horizont erweitern und ein Reiseziel nicht einfach nur abhaken, sondern auch begreifen: Dafür steht der Veranstalter Erde und Wind, der jetzt seinen Katalog „Reisen und Wandern mit allen Sinnen 2023“ vorgelegt hat. Im Programm stehen unter anderem zwei Reisen in die faszinierende Bergwelt der Abruzzen. Einblicke in Literatur und Kunst der Region sind garantiert, ebenso wie die Begegnung mit Einheimischen. Weitere Infos sowie den Katalog zum Download gibt es unter

www.erdeundwind.de

Costa Rica

Funkeln im Dunkeln

Es gibt auf unserem wundervollen Blauen Planeten Lebewesen, die Licht erzeugen können. Dieser Vorgang wird als Biolumineszenz bezeichnet. Bekanntestes Beispiel für dieses Phänomen sind die Glühwürmchen. Tatsächlich leben biolumineszente Organismen meistens im Ozean. In Costa Rica können Urlauber dieses faszinierende Erlebnis nun bei nächtlichen Ausfahrten in einem Glasboden-Kajak erleben. Bei jedem Wasserspritzer leuchten nicht nur die Organismen selbst in unglaublichen neonblaugrünen Farbtönen, sondern auch alles, womit sie in Berührung kommen. www.DiscoverPuertoRico.com

Guatemala

Ein Schamane erzählt

Rund 5000 indigene Völker leben auf der Erde. Sie halten seltene Sprachen lebendig, stehen für kulturelle Vielfalt, Naturverbundenheit und praktizieren mystische Religionen. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, weshalb der Veranstalter Intrepid Travel sein Angebot mit indigenen Tourismus-Erlebnissen für 2023 stark ausgebaut hat. Neu ist zum Beispiel die Reise „Maya Encounter“ in Guatemala, bei der die Teilnehmer einen Maya-Schamanen kennenlernen. Während der „Kenya Wildlife Safari“ campen Intrepid-Gruppen im Dorf Tepesua, wo sie den Geschichten der Massai-Kriegern lauschen.

www.intrepidtravel.com.

Spanien

Geführte Radreisen

Der Veranstalter Die Landpartie – Radeln & Reisen hat das Programm für die Saison 2023 vorgestellt, darunter 40 geführte E-Bike- und Radreisen. Neu ist die E-Bike-Reise „Im Herzen Spaniens – Madrid und die Extremadura“. Auf der achttägigen Tour lernen man die Unesco-Weltkulturerbestätten Ávila, Segovia und Cáceres kennen. Weiterhin im Programm ist der Klassiker „Unbekannte Donau“ in den zwei Abschnitten „Ungarn & Serbien“ sowie „Balkan & Donaudelta“.

www.dielandpartie.de

Sri Lanka

Auf den Spuren des Tees

Sri Lanka ist berühmt für seine Ayurveda-Kuren, Strände und Zeugnisse der buddhistischen Kultur. Neben dem Tourismus ist Tee der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Insel. Die Tee-Kultur der Insel können Interessierte jetzt auf einer exklusiven Reise mit dem Titel „Auf den Spuren des Tees“ kennenlernen, die Tischler Reisen anbietet. Mehr Informationen gibt’s im Katalog „Indischer Subkontinent“.

www.bit.ly/3SG8mMh

USA

Fliegen wie ein Vogel

Der Süden des US-Bundesstaates Kalifornien ist ein beliebtes Urlaubsziel. Abenteuerlustige können die Region jetzt auch aus der Vogelperspektive kennenlernen. Nahe der Metropole San Diego liegt Torrey Pines Gliderport, eine der bekanntesten Schulen für Paragliding. Neben Kursen werden Tandem-Flüge mit dem Gleitschirm oder Drachen angeboten.