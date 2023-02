Afrika

Romantik pur

Damit die Gäste die große Wanderung der Tiere durch die Serengeti so intensiv wie möglich miterleben können, verlegt der Veranstalter „and Beyond“ künftig immer wieder die Standorte seiner Zelt-Camps. Er reist den Herden quasi hinterher. „Serengeti Under Canvas“ heißt das neue Angebot. Es verspricht Tiersichtungen rund um die Uhr, Abenteuer und Romantik pur. www.andbeyond.com.

Italien

Pilgerreise nach Rom

Rom mit seiner Geschichte, das Zentrum der katholischen Welt, ist das Ziel einer Pilgerreise aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vom 6. bis 12. März. Im Programm ist ein Ausflug nach Castel Gandolfo. Die Reise wird von Pfarrer Werner Laub aus Stuttgart geleitet. Es sind noch Plätze frei.

www.pilgerstelle-rs.de.

Deutschland

Resilient durchs Jahr

Resilienz, die Kunst, in Stress- und Krisensituationen seelisch stabil zu bleiben, ist derzeit in aller Munde. Indigourlaub hat sein Angebot entsprechend ausgebaut. Teilnehmer lernen an Kraftorten, wie sie durch Achtsamkeit, Yoga und Meditation ihre Ressourcen stärken und sich für Stresssituationen wappnen. Preisbeispiel: Drei Übernachtungen im Mountain Retreat Center im Chiemgau inklusive zwei Hatha-Yoga-Einheiten/Tag, vegetarisch-veganer Vollverpflegung und Sauna kosten ab 545 Euro pro Person. www.indigourlaub.com.

Norwegen

Mit der Bahn

Im neuen Programm für 2023 setzt der Skandinavien-Spezialist Norway ProTravel verstärkt auf umweltfreundliche Reiseformen. Einen Schwerpunkt bilden die neuen Bahnreisen, die nachhaltig und entspannt zugleich sind. Zu den Angeboten zählt eine Reise ab Oslo bis Trondheim und dann weiter auf der längsten Bahnstrecke Norwegens, die von Trondheim nach Bodø führt (ab 1400 Euro). Im Preis enthalten sind der Fahrschein, außerdem die passenden Hotelarrangements entlang der Strecke sowie eine Schiffspassage auf die Lofoten. www.norwayprotravel.de.

Europa

Radreisen mit Komfort

Ameropa bringt am 22. Februar die Print-Ausgabe des neuen Katalogs „Rad- und Wanderreisen“ heraus. Mit mehr als 90 Reisen präsentiert der Veranstalter eine breite Palette an Rad-Erlebnissen in ganz Europa. Die Übernachtungen entlang der Strecke werden organisiert. Kunden erhalten detaillierte Reiseunterlagen mit den Routen, Tipps und Ratschläge, einen Gepäcktransfer und ein gewartetes Mietrad für die Dauer der Reise.