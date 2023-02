Oberpfalz

Wanderreise

Eine sagenhafte Naturkulisse, interessante Sehenswürdigkeiten und Schmankerl aus der regionalen Küche machen die Oberpfalz zu einem besonderen Wanderrevier, auf das sich der Veranstalter Erde und Wind spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet auch 2023 wieder eine geführte siebentägige Wanderreise durch die wildromantische Natur der Oberpfalz an. Reisetermin ist vom 25. Juni bis 1. Juli. Der Reisepreis – 975 Euro bei Unterbringung im Doppelzimmer – gilt bei eigener An- und Abreise ab/bis Windischeschenbach.

www.erdeundwind.de/reisen/oberpfalz/

Salzburger Land

Pistengaudi

Nach kräftigen Schneefällen herrschen in den Alpen regional unterschiedlich derzeit wieder ideale Wintersportverhältnisse. Der Ferienort Obertauern im Salzburger Land erfüllt Gästen ab sofort einen Pistentraum: Begleitet von einheimischen Guides können sich Brettl-Fans ab 7.30 Uhr auf den Weg zum Gipfel machen, wo sie die frisch präparierten Pisten vor allen anderen auskosten können. Zum Angebot gehören zudem ein Almbrunch und ein Rucksack, der mit „Goodies“ aus Obertauern gefüllt ist. Weitere Infos sowie limitierte Tickets gibt’s unter:

www.obertauern-tickets.com.

Schweiz

Après-Ski im Zug

Ab sofort haben Wintersport-Fans in der Schweiz die Möglichkeit, den Skitag im neuen Après-Ski-Wagen der Rhätischen Bahn ausklingen zu lassen. Es gibt warme und kalte Getränke (mit und ohne Alkohol), Köstlichkeiten für den kleinen Hunger sowie Schlager und Party-Klassiker. Der neue Après-Ski-Wagen verkehrt bis Ende März 2023 (mit Ausnahme vom 11./12. März aufgrund des Engadin-Skimarathons) jedes Wochenende zwischen Arosa und Chur. Mitfahren und Mitschunkeln darf, wer ein gültiges Zugticket hat.

www.rhb.ch/de/freizeit-ausfluege/

genuss-erholung/apres-ski-wagen

Balearen

Menorca als neues Ziel

Mit Frühbucher-Rabatten von bis zu

25 Prozent lockt derzeit der Veranstalter Olimar Reisen. Außerdem hat der Reisespezialist 2023 einige Neuerungen im Programm. So bietet Olimar ab sofort Menorca als neues Zielgebiet für Spanien an. Die Balearen-Insel soll nach und nach als Urlaubsdestination aufgebaut werden und lockt mit kleinen Fischerdörfchen, wunderschönen Stränden und wilden Naturschutzgebieten. Neu im Portfolio sind zudem Nonstop-Flugverbindungen ab Frankfurt auf die Azoren sowie eine individuelle Wanderreise an der portugiesischen Algarve. www.olimar.de.

England

Die Queen per Bus

Der Veranstalter Dertour hat eine neue Busreise durch England ins Programm aufgenommen, bei der man die Wirkungsstätten der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. kennenlernen kann. Die achttägige Tour, die in London startet und endet, bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die Hauptstadt des Königreiches intensiv zu erkunden. Ab dem vierten Tag der Bustour „Königliches London und der Garten Englands“ lernen die Teilnehmer den zauberhaften Süden Englands kennen, darunter auch Windsor, wo die Queen ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.