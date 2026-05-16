Was hääßt des, wann die CDU un die SPD Rheinland-Palz uff äämol z’samme regieren? Saache mer so: Es gebt do unnerschiedliche Denkmodelle.

Mer heert die unnerschiedlichschte Määnunge zum Regierungswechsel in Määnz, am neggschte Mondaach, sie hänn’s mitgriecht. Die äände – e Minderheit – hetten gern g’sehe, dass die SPD die 40 Johr vollmacht. Des hot jo sogar die SED in de DDR hiegriecht. Fer die zwätt Grupp werd’s degeche heggschti Zeit, dass nooch 35 Johr emol die annere draakummen, also die vun de CDU, wu sich 35 Johr lang vun de SPD hänn auslache losse misse. Un dann gebt’s die Grupp Nummer drei, fer die en echte Regierungswechsel so aussieht: Die, wu gewinnen, kummen draa, un die, wu verlieren, derfen sich die neggschte fünf Johr in de Obbesition uff die Frooch besinne, was se falsch gemacht hänn. Awwer nää, saacht die dritt Grupp, stattdesse grieche mer jetzt e Landesregierung aus zwää Baddeie, wu alles richdich gemacht hänn: Die CDU stellt de Minischderbrässident, un die SPD strahlt trotzdem wie e Baddei vun Hoonichkuuche, weil se so die 40 Johr vollgriechen. Un iwwerhaupt: Eichentlich hot mer die Wahl jo gewunne, denkt die SPD, do war halt blooß der saubleede Bundestrend, un wann der nit gewest wär, wär de Alexander Schweitzer jetzt wahrscheinlich sogar Papscht.

Okay. Jetzt werd’s also de Gordon Schnieder vun de CDU – nit als Papscht, sondern als Landesvatter. Mit enre Regierung aus CDU un SPD.

Was die Määnung zu dere Sach aageht, isch mein Kumbel Fred es äänzichschte Mitglied vun de vierte Grupp. Er hot emol drei Semeschter lang iwwerlecht, ob er Medizin studiere soll, un sieht unser neii Landesregierung als en typische Fall vun Desensibilisierung. De Kerper – aus psücholochischer Sicht: de Geischt – werd enre Sach, die er nit kennt un die er velleicht nit so gut verdraacht, erscht emol in enre klänne Dosis ausg’setzt. „Graduierti Exposition“, nennt mer des in de Medizin. Saacht de Fred. „Erheht die Immuntoleranz un lindert de Schmerz.“

Awwer unner uns: De Fred isch ach die Sort vun Flachwasserschnorchler, wu e dreivertel Stunn braucht, fer sich e Plaschter vum klänne Finger wegzupule. En echte Kerl macht do: Ritsch un weg! Ich mään jo blooß.

Hier finden Sie die Kolumen aus früheren Ausgaben.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

