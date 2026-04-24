Ab August sollen die meisten Bestimmungen der EU-Verordnung für Künstliche Intelligenz umgesetzt werden. Auch in Deutschland. Worum es im Kern geht.

Was geregelt ist

Die 2024 beschlossene EU-Verordnung für Künstliche Intelligenz (KI) regelt die Markteinführung und den Einsatz von KI-Systemen je nach Risikoeinstufung eines Produktes oder einer Anwendung. Sie gibt dafür den Rechtsrahmen vor; wie die Verordnung in einzelnen Anwendungsfeldern umgesetzt werden soll, regeln dann künftig spezifische Normen. Grundsätzlich gilt: Je höher das Risiko von KI eingestuft wird, umso strenger sind die Anforderungen. Die EU-Verordnung, die stufenweise umgesetzt wurde und wird, gibt dafür vier Risikogruppen vor.

Was verboten ist

KI-Systeme, die in der Gruppe mit einem „unannehmbaren Risiko“ eingestuft werden, sind schon seit 2. Februar 2025 in der EU verboten, weil sie gegen EU-Grundrechte verstoßen oder eine deutliche Bedrohung für die Sicherheit und Gesundheit von Menschen darstellen. Dazu gehört zum Beispiel Social Scoring: KI-Systeme, die das Verhalten von Personen analysieren, um soziale oder politische Bewertungen vorzunehmen. Oder Echtzeit-Überwachung: KI-Systeme zur Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen zur Strafverfolgung ohne gerechtfertigten Anlass. Auch manipulative Systeme sind verboten: KI-Systeme, die gezielt menschliches Verhalten negativ beeinflussen oder manipulieren, etwa bei Wahlen.

Wo Risiko besteht

Zur Gruppe mit hohem Risiko zählen etwa eigenständige Systeme der Infrastruktur oder Sicherheitskomponenten wie Anwendungen für roboter-assistierte Chirurgie. Außerdem Produkte, die bereits in bestimmten EU-Verordnungen reguliert sind, etwa aus der Medizintechnik. Sie müssen eine mehrstufige Prüfung durchlaufen. Produkte mit geringem Risiko sind zum Beispiel automatisierte Musik- oder Filmempfehlungen. Zur Kategorie „Minimales Risiko“ zählen die meisten KI-Systeme, beispielsweise KI-gestützte Videospiele. Anbieter können sich freiwillig Verhaltenskodizes unterwerfen.

Wer überwacht

Als zentrale Behörde zur Überwachung der KI-Verordnung in Deutschland ist die Bundesnetzagentur vorgesehen. Sie ist zugleich Anlaufstelle für Beschwerden. An sie können sich sowohl Unternehmen als auch Verbraucher wenden. Unternehmen können dort außerdem unverbindlich und online testen, ob ihre Anwendung unter die KI-Verordnung fallen würde.

Für wen es teuer wird

Wer gegen die EU-Verordnung zu KI verstößt, muss unter Umständen tief in die Tasche greifen. Geldbußen können bis zu folgender Obergrenze verhängt werden: entweder bis 7 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes oder bis 35 Millionen Euro.

Quellen: EU, Bundesnetzagentur, Plattform Lernende Systeme