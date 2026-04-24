Unser historischi Mondmission, Dääl 3 (un Schluss).

Daach elf vun de Mission. Die Raumkapsel scheppert un kleppert. Um uns rum vibriert’s. Warnlichter blinken rot, un iwwer allem heilt ach noch e Alarmsireen.

„O Gott, o Gott! Ich glaab nit, dass unser Hitzeschutzschild hebt!“, blärrt de Fred.

„Des g’heert zum Widdereitritt“, saach ich so lässich, wie’s geht, wann de Raumhelm vor Panik vun inne beschlacht.

„Peifedeckel Widdereitritt!“, saacht mei Mitbewohnerin. „Mir sinn noch 50.000 Kilometer vun de Erd weg!“

Mir guggen uns aa. Dann geht e Dier uff un e Silhouett’, wu ich nit richdich erkenne kann, schwebt ins Kommandomodul. Isch des en Kittelschorz?

„De Lokus war verstoppt“, saacht die Dannde Liesel un zuckt mit de Schultre. „Lernen die dann nix bei de Nasa?“

„Gott sei Dank!“, saacht de Fred.

„Un jetzt?“, frooch ich.

„Mir brauchen en Landepunkt“, saacht mei Mitbewohnerin.

„Misse mir den ach noch selwer suche odder was?“, saacht die Dannde Liesel. „Fer was hämmer dann die Hannebambel im Kontrollzentrum?“

„De Funkkontakt zu Mission Control isch abgebroche, seit du denne ,Hannebambel’ vun hinnerm Mond aus so dermaße de Frack verscholte hoscht.“

„Ää läppischi Flasch Konnjagg fer e kompletti Mondmission!“

„Kimmer uns velleicht uff de Widdereitritt in die Erdatmosphär’ konzentriere?“, saach ich. „Un uff unsern Landepunkt?“

„Wie wär’s middem Baggersee in Kuhardt?“, froocht mei Mitbewohnerin, „vun dort simmer am schnellschte dehääm.“

„Nix do mit Kuhardt!“, saacht de Fred. „Viel zu noh am Rhei! E bissel falscher Wind un mir landen bei de Gäälfießler.“

„Ich deed emol saache: Hauptsach, mir landen, odder nit?“, saach ich.

„Wu isch de Dietmar Schönherr, wammer ihn emol braucht!“, saacht die Dannde Liesel. „Des war noch en Mann!“

„Mir sinn im echte Leewe, nit in enre Schwarz-weiß-Weltraumserie vun anno duwwak!“, saach ich.

„Ach! De Commander Cliff Allister McLane“, saacht mei Mitbewohnerin un seufzt.

„Jetzt du nit ach noch!“, saach ich.

„Raumpatrouille. Die waren werklich subber“, saacht de Fred.

Alla hopp. Raumpatrouille Orion, Rücksturz zur Erde! Werd schunn irchendwie klappe. Ich mään jo blooß. – Un: Ende!

Zu Teil 1 und 2 des Missionsberichts geht’s hier:

„Die Nasa hot de Klääderschrank vergesse“.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

