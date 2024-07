„Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“, heißt es in einem Werbespot aus den 1950er-Jahren. Was eigentlich gesellschaftlich als längst überholtes Frauenbild gilt, erlebt gerade in den sozialen Medien eine Renaissance.

„Tradwives“ sind traditionelle Hausfrauen, die sich bewusst für ein Leben in traditionellen Geschlechterrollen entschieden haben und ihr Leben auf TikTok und Instagram aktiv bewerben. Sie kochen, backen, putzen, gärtnern und erwarten natürlich den Mann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Die Frauen glorifizieren das Leben einer Hausfrau. Top frisiert, geschminkt und in hübschen Kleidern geben sie einen Einblick in ihr vermeintlich perfektes Leben. Kreischende Kinder oder eine dreckige Küche? Fehlanzeige. Selbstverständlich teilen sie auch Rezepte mit ihren Followern, die sich die ästhetisch inszenierten Videos anschauen.

Die Realität sieht anders aus

Es sind vor allem junge Frauen, die das Ideal einer perfekten Welt in den eigenen vier Wänden im Internet verbreiten. Eine davon ist das 22-jährige Model

Nara

