Plauderbankerl:

Ansitzen gegen die Einsamkeit

Im Frühjahr 2020, ganz zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte die Caritas in Wien eine Idee, um die grassierende Isolation während der Lockdowns zu lindern: Wie wäre es, als Zeichen gegen Einsamkeit und für gesellschaftlichen Zusammenhalt Bänke aufzustellen, auf denen Passanten, die sich gar nicht kennen, gemeinsam sitzen und miteinander ins Gespräch kommen? Die Initiative wurde ein voller Erfolg: Auf dem Rathausplatz von Klosterneuburg wurde jüngst das 100. Plauderbankerl eröffnet. Der Redebedarf scheint groß: In ganz Österreich gibt es rund 372.000 Menschen, die nach eigenen Angaben niemanden für persönliche Gespräche in ihrem Umfeld haben.